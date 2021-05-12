19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Карелии

Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии / Фото: СЗТП

На железнодорожных путях в Карелии произошла серьезная авария. Днем в среду, 12 мая 2021 года, на станции Заделье 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Часть из них опрокинулась, но большинство все же не перевернулись. Сейчас на месте уже работает прокуратура.

С путей слетели 19 вагонов / Фото: СЗТП

- В 13:28 на станции Заделье участка Петрозаводск – Медвежья Гора 19 порожних вагонов грузового поезда № 2114 сошли с рельсов. Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сейчас на место аварии выехал исполняющий обязанности Карельского транспортного прокурора Николай Вихров. После проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц железной дороги и примет меры реагирования.

Благо, из людей никто не пострадал / Фото: СЗТП

Кроме того, из-за инцидента задержано движение пассажирского поезда №15, который следует из Мурманска в Москву. Добавим, что в результате аварии пострадавших нет.

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