СберБанк дает ипотеку от 0,95% на квартиры в ЖК New Time

New Time — жилой комплекс комфорт-класса. Фото предоставлено пресс-службой РСТИ.

До конца июня 2021 года СберБанк предоставляет ипотечный кредит по ставке от 0,95% на квартиры в жилом комплексе New Time, который холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) возводит в Приморском районе.

Ставка 0,95% действует при сроке кредитования до 7 лет; ставка 2,05% — при сроке от 7 до 12 лет. Если кредит оформлен на период от 12 до 20 лет, ставка составит 2,55%; при сроке кредита до 30 лет действует ставка 3,75%. Данные условия актуальны в случае оформления полного комплексного страхования. Указанные ставки неизменны в течение всего периода действия кредитного договора.

При покупке студии и однокомнатной квартиры минимальный первоначальный взнос по программе составляет 40%, в случае приобретения двухкомнатной или трехкомнатной квартиры необходимо внести не менее 30% от базовой стоимости лота. Сумма кредита не должна превышать 12 млн рублей. Более подробные условия кредитования доступны на сайтах: sberbank.ru, domclick.ru.

СПРАВКА

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. В состав проекта входят семь 13-этажных жилых корпусов. На территории жилого комплекса появится встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест, на соседних участках будут построены еще два детских сада и школа.