МЧС разыскивает туристическую группу, пропавшую в горах Абхазии

В горах Абхазии пропала группа российских туристов. Фото: МЧС Абхазии

Спасатели МЧС разыскивают российскую туристическую группу, пропавшую в горах Абхазии в среду, 12 мая. К сожалению, за сутки исчезнувших людей так и не нашли. Известно, что в состав группы входят жители Петербурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Челябинска. Последняя весточка от туристов была накануне в 11:20, они сообщили о внезапной проблеме и попросили помощи.

- Один из туристов не мог спуститься с высокогорья, поэтому его товарищи вызвали на место абхазских спасателей, они передали ориентировочные координаты местонахождения человека. Однако облет указанной территории на вертолете не дал результатов, - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Пока что спасатели двинутся в сторону района СухумГЭСа, именно у гидроэлектростанции они надеются встретить спускающуюся группу туристов. После этого сотрудник МЧС примут решение о дальнейшем поиске оставшегося в горах покорителя вершин.

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