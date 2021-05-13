Мать до смерти забила 5-месячного ребенка в садоводстве под Петербургом

Полиция задержала 35-летнюю мать, до смерти избившую 5-месячного сына. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чудовищная трагедия произошла 12 мая в Курортном районе Петербурга. В садоводстве «Разлив», расположенном в паре километров от Сестрорецка, мать до смерти избила 5-месячного сына. Тело ребенка и пьяную жену нашел вернувшийся с работы глава семьи.

- В ночь на 13 мая 2021 года в полицию от 41-летнего мужчины поступило сообщение о том, что по приходу домой он обнаружил гражданскую супругу в алкогольном опьянении и тело своего сына, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место трагедии срочно выехал наряд. Приехавшие по указанному адресу стражи порядка задержали 35-летнюю женщину.

- По версии полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила пятимесячного сына, который от полученных травм скончался на месте, - уточнили в Главке.

По данным источника «КП-Петербург», семья неблагополучная, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Мать погибшего малыша сейчас находится в изоляторе временного содержания. По факту произошедшего Следственным комитетом начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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