Концерт Анастасии Спиридоновой 30 мая в ДК «Ленсовета»

В рамках своего первого концертного тура по стране Анастасия Спиридонова выступит в Санкт-Петербурге.

Анастасия Спиридонова – российская певица, автор песен и композитор. Финалистка первого сезона телепроекта «Голос» (2012), победитель музыкального шоу Первого канала «Три аккорда» (2014), обладатель гран-при международного фестиваля-конкурса «Белые ночи Санкт-Петербурга»-2018, яркая участница и фаворитка шоу перевоплощений «Точь-в-точь» 2021 года.

Анастасия обладает невероятно мощным, красивым «западным» тембром, столь редким для российской эстрады. Харизматичный образ артистки сочетает в себе уникальный вокал, артистичность, огненный темперамент и яркую внешность.

Ворвавшись на сцену, Настя мгновенно покорила очень многих - среди ее поклонников, как простая публика, так и именитые, известные артисты.

Русская Тина Тёрнер – так ее называют. Однако Анастасия Спиридонова доказывает, что ее возможности значительно шире. Кажется, этой артистке подвластен любой жанр: мировые хиты, отечественные шлягеры, баллады Владимира Высоцкого и, конечно, собственные песни.

Этой весной у певицы вышел дебютный альбом «Если любить…». Выпуск первого альбома - это серьезный шаг для каждого исполнителя. Анастасия вложила в него многолетний труд и свои лучшие песни, уже так любимые слушателем. Некоторые из первых «Прыжок в облака», «Все будет хорошо», из самых узнаваемых «Цунами», «100 раз», из собственных «Метель», «Забери меня с собой», одна из последних «Я знаю мы расстанемся». За время работы над альбомом было снято три полноценных клипа и несколько настроенческих мудвидео.

В рамках своего первого концертного тура по стране Анастасия Спиридонова выступит в Санкт-Петербурге. На большом сольном концерте 30 мая в ДК «Ленсовета» зрители смогут услышать, как авторские композиции из дебютного альбома, так и полюбившиеся номера из телевизионных проектов с участием певицы.

Без возрастных ограничений, 0+

Начало в 19:00