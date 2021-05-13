«Пикник» презентует программу «Прикосновение» в A2 Green Concert

Зрителей ожидает фирменный сюрреалистичный спектакль от Пикника

16 мая 2021 года вех поклонников группы «Пикник» ждет премьера программы «Прикосновение», работа над которой шла более полугода. Концерт будет пронизан атмосферой тайны, на сцене появятся невероятные персонажи из иных миров и пространств, а Эдмунд Шклярский исполнит соло на футуристических инструментах собственного изобретения.

Зрителей ожидает фирменный сюрреалистичный спектакль от «Пикника», наполненный загадочными образами и тайными символами. На сцене появятся невероятные персонажи из иных миров и пространств, а Эдмунд Шклярский исполнит соло на футуристических инструментах собственного изобретения.

Чего еще ожидать от легендарного коллектива и какие секреты хранит новая концертная программа? Приходите 16 мая в A2 Green Conert и вы увидите все своими глазами!