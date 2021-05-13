Выставка работ участника ВОВ Павла Афонина проходит в музее «Дорога жизни»

С 28 апреля по 25 июня 2021 г. в музее «Дорога жизни» проходит выставка работ участника ВОВ Павла Ивановича Афонина.

28 апреля в музее «Дорога жизни» открылась выставка работ участника Великой Отечественной войны Павла Ивановича Афонина (1920 - 2011). Увидеть уникальные фронтовые зарисовки молодого бойца и художника, прошедшего всю войну с винтовкой и карандашом, можно по 25 июня.

На фронт Павел Афонин попал студентом Московского архитектурного института. В начале войны Павел в сжатые сроки окончил курсы подготовки офицеров инженерных войск. И вскоре вчерашний студент, став сержантом, принял командование ротой 17-ой отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады в составе 5-ой ударной армии, с которой Афонин будет участвовать в боях за освобождение Ленинграда, Выборга, Варшавы... и дойдет до Берлина, не переставая рисовать.

Портреты фронтовых товарищей Павел Афонин делал с феноменальной скоростью - за 10-15 мин, часто успевая оставить вторую копию для себя. Тогда эти портреты служили редкой и драгоценной весточкой с фронта для родных и близких, а порой и последними свидетельствами жизненного пути их героев. Сегодня же – стали бесценными художественными документами войны. Благодаря работам художника, желающие могут соприкоснуться с историей того далекого времени, лучше понять и прочувствовать глубину зачастую нечеловеческих испытаний, выпавших на долю фронтового поколения, преклониться перед их стойкостью и отвагой.

Афонин П.И.,Раненый матрос Балтийского флота.1944 г. Бумага, карандаш.

После окончания войны Павел Афонин вернулся за студенческую скамью, с отличием закончил архитектурный институт и, став дипломированным специалистом, активно участвовал в восстановлении разрушенных городов - строительстве новой жизни. Он часто бывал в разъездах, и на экспозиции можно увидеть акварельные зарисовки некоторых известных архитектурных памятников исторического наследия и СССР, и России, которые Павел Иванович Афонин сделал уже в мирное время.

Эта выставка посвящается памяти участников войны, тех, кто защищал свою Родину, прокладывая дорогу для будущей жизни; а также творчеству, как источнику живительных сил и вдохновения - в том числе в самые тяжёлые минуты выживания и борьбы - во все времена.

Мать. Девочка. Оба рисунка - 1943 год.

КОНКРЕТНО

Выставка будет открыта для посетителей со среды по воскресенье с 10:00–18:00 на протяжении двух месяцев.

КСТАТИ

С биографией и более полной коллекцией работ художника можно ознакомиться в иллюстрированном альбоме «Неофициальное искусство Второй мировой войны. Елена Марттила. Павел Афонин. Сергей Бабков. Личная история и память», издательства «Крига», 2021 (автор-составитель – Ксения Афонина). В альбом включены более сотни работ, отразивших военный опыт трех художников — Е. О. Марттила, П. И. Афонина и С. Ф. Бабкова.