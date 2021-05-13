Мужчина выкинул собаку из окна третьего этажа в Петербурге

В Петербурге собаку выкинули с высоты третьего этажа Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил собаку из окна третьего этажа. Кричащее от боли животное днем в четверг, 13 мая 2021 года, обнаружили горожане на улице Седова недалеко от школы №326. Очевидцы сразу же бросились на помощь несчастному псу. Оказалось, что при падении собака сломала две лапы.

- На улице Седова с третьего этажа мужчина выбросил собаку, сломаны две лапы, кричит, - рассказала в социальных сетях петербурженка.

Городские зоозащитники сразу же принялись помогать псу. Приехали на место и выхвали полицию. Однако, как рассказала в сетях одна из активисток, правоохранители в жестокое обращение с псом не поверили.

- Ничего не работает- полиция считает что собака выпала сама, - пожаловалась женщина.

Горожане возмутились такому сообщению и предложили продолжать писать заявления, а также пытаться искать камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать жуткий момент.

Саму собаку забрали волонтеры и отвезли в ветеринарную клинику. Насколько серьезные повреждения получило животное, пока не известно.

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