Прогноз погоды на лето 2021 в Санкт-Петербурге: главный синоптик рассказал, чего ждать горожанам

Синоптики рассказали, каким будет лето в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

На календаре уже середина мая, а это значит, что уже скоро придет пора отпусков. Чего ждать от природы, и каков предварительный прогноз погоды на лето 2021 в Санкт-Петербурге, «Комсомолке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Температура и осадки будут близки к норме по всем трем летним месяцам. Август по температуре будет близок к июлю за счет небольшой положительной температурной аномалии. Сухих периодов нет, засухи нет. Жаркого лета нет. Холодов на Северо-Западе не прогнозируется, - рассказал «КП - Петербург» синоптик. - Пока что прогноз предварительный, более точно по погоде на лето можно будет сказать в конце мая.

Что касается аномалии, то речь идет лишь о превышении среднего норматива на 1-2 градуса. Да и то в августе. Если брать лето в целом, то для июня дневная температура должна быть на уровне +20,1; в июле воздух прогревается до + 21,9; в августе - до +20. Но в этот раз август «догонит» июль по теплу.

Все летние месяцы будут в меру дождливыми. То есть июнь посуше, а август помокрее. При этом «экстремальных» осадков синоптики не прогнозируют.

- Пока никаких тенденций на изменение предварительного прогноза нет, - отметил Александр Колесов.