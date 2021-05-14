Делегация движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» посетила аул Бесленей. Фото предоставлено компанией РСТИ.

В начале мая делегация Межрегионального Общественного Патриотического Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» посетила аул Бесленей в Карачаево-Черкессии, чтобы возложить цветы к памятнику «Матери-черкешенке» и вспомнить подвиг жителей аула, спасших детей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

В 1942 году один из эшелонов с детьми блокадного Ленинграда ехал в Грузию и остановился на окраине аула Бесленей. Его жители увидели изможденных от голода и цинги детей и решили спасти самых слабых из них. Семьи Бесленея приютили и выдали за своих 32 ребенка. Это стало настоящим подвигом, потому что вскоре территория аула была оккупирована фашистскими захватчиками, и если бы фашисты узнали правду, они расстреляли бы не только ленинградских детей, большинство из которых были евреями, но и членов приютивших их семей.

Фото предоставлено компанией РСТИ.

В состав делегации движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» вошли жители блокадного Ленинграда, участники Великой Отечественной войны, а также школьники – лауреаты российских и международных музыкальных конкурсов. Петербургские дети дали праздничный концерт для жителей и гостей аула. Доктор педагогических наук, жительница блокадного Ленинграда Зимнева Ирина Алексеевна, Герой Социалистического Труда Захарова Татьяна Михайловна и капитан первого ранга, профессор Скирдонов Александр Александрович посадили на территории мемориала «Матери-черкешенке» три дерева, символизирующих вечную память и дружбу жителей Санкт-Петербурга и Бесленея.

Кроме того, делегация познакомилась с богатой историей и живописной природой Карачаево-Черкессии – посетила Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, памятник жертвам депортации карачаевского народа в селе Учкекен, Тебердинский заповедник, горнолыжный курорт «Архыз», Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс, а также астрофизическую обсерваторию в Архызе – самый крупный центр наземных астрономических наблюдений в Евразии.