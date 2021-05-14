Синоптики рассказали о погоде на выходные, 15 и 16 мая, в Петербурге

Петербургская погода традиционно отмечает выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На носу выходные и все петербуржцы хотят знать: какой будет погода в ближайшие субботу с воскресеньем. «Комсомольская правда» связалась с главный городским синоптиком и спросила у него, чего ждать от природы 15 и 16 мая.

- Сейчас погодная ситуация как раз меняется. Антициклон ушел, приходят циклоны. Поэтому 15 мая ожидаются дожди. В субботу и воскресенье большая вероятность гроз в Ленобласти, Петербург также заденет, рассказал Александр Колесов. - Что касается температуры, то выходные будут разные: в субботу достаточно тепло, +21...+23, а воскресенье прохладнее - от +17 до +19 градусов и тоже с осадками

В региональном управлении МЧС уже выпустили «штормовое» предупреждение с сообщением о грозах и усилении ветра. Портиться к выходным - в традиции петербургской погоды.

Впрочем, уже в понедельник в город опять вернется жара: +25,солнечно и без осадков. Но во вторник ситуация снова резко поменяется. Придет атмосферный фронт с дождями и понижением температуры до +20 градусов. Такая изменчивая погода ждет петербуржцев весь май.