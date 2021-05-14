Дети сообщили о вооруженном нападении на школу в Петербурге

Второклассники заявили о вооруженном нападении на петербургскую школу и пожаре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 13 мая 2021 года, в экстренную службу 112 поступило несколько сообщений о вооруженном нападении на школу в Санкт-Петербурге, пожаре и нескольких смертях. В 13:45 часов с неизвестного номера позвонил ребенок и заявил, что в образовательном учреждении на Народной улице 11-классник с автоматом перестрелял людей, а также горят машины.

- Позже с этого же номера поступило сообщение о том, что в школе №175 в Казани, где недавно действительно произошла трагедия, пожар. Спустя время с того же телефона снова позвонили и заявили о пожаре в петербургской школе на Московском проспекте. Также оператор слышал детские голоса и нецензурную брань, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция Петербурга начала проверку звонков и выяснила, что номер зарегистрирован на 49-летнего предпринимателя из Северной столицы, а пользуется им его восьмилетний сын.

- Выяснилось, что 13 мая родители впервые дали сыну мобильный телефон для связи с ними, - отметил источник.

Сам второклассник пояснил, что после уроков пошел гулять с одноклассниками. Один из его друзей рассказал всем о том, что есть специальный номер, по которому "ответят пожарные". Дети взяли телефон и начали баловаться звонками в экстренную службу, сообщая о несуществующих происшествиях.

Теперь детям предстоят серьезные разговоры с полицией и родителями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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