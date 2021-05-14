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Общество14 мая 2021 20:50

Фонд капремонта Петербурга пообещал убрать пени за просроченную оплату майских квитанций

Сотрудники учреждения возьмут месяц на проверку базы данных потребителей из-за ошибок в начислениях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фонд капремонта не станет начислять пени петербуржцам, которые не оплатили вовремя майские квитанции.

Фонд капремонта не станет начислять пени петербуржцам, которые не оплатили вовремя майские квитанции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фонд капремонта сообщил, что не будет мучить жителей Санкт-Петербурга начислением пени при несвоевременной оплате майских квитанций. Напомним, ранее многие горожане удивились, что соответствующие платежи переехали в «вотчину» «Петроэлектросбыта». В квитанциях у людей появилась комиссия, двойные начисления и прочие неурядицы. «КП» в отдельном материале объяснила каждое странное ноу-хау, а чуть позже «Петроэлектросбыт» решил все же отменить комиссию за капитальный ремонт.

Теперь успокоить горожан пытаются и в Фонде капремонта. Там понимают, что не все до конца разобрались в начислениях и дают время на, что называется, погружение в новую реальность.

- Пени не будут начисляться городскими властями на период проверки базы данных, переданной из ВЦКП в Фонд капитального ремонта для начисления взносов за капремонт. Из-за технической ошибки при передаче данных из ВЦКП, который ранее начислял взносы за капремонт для половины горожан, многим жителям пришли некорректные квитанции за капремонт, - объясняют в Фонде.

Пожаловаться и проконсультироваться насчет квитанций за капремонт можно на «горячей линии» Фонда по телефону 703-57-01. Звонить можно даже в выходные, но с 9:00 до 17:00. Иначе разрешено прийти в учреждение лично на Тобольскую улицу, 6. Жителям, которые уже оплатили новую квитанцию за май с комиссией, предлагают сделать перерасчет – нужно в срок до 1 июня 2022 года сообщить о проблеме в Фонд капремонта.

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