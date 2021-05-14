«Шоу должно продолжаться»: знакомые треки прозвучат по-новому. Фото: freepik. com.

Группу Фредди Меркьюри знают и любят миллионы. И в этот понедельник легендарные мелодии обретут вторую жизнь — благодаря ансамблю Olympic Brass. Звуки трубы, тромбона, валторны и других медных духовых инструментов и знакомые мотивы подарят слушателям много позитивных эмоций.

Участники коллектива — профессионалы высокого класса. Победители всероссийских и международных конкурсов, которые уже более 10 лет играют на сценах Петербурга и других городов. Музыканты не только переосмыслили рок-хиты, они жонглируют жанрами: латиной и джазом, босса-новой и фанком. И даже исполняют саундтреки из фильмов!

Когда: 17 мая.

Где: Большой зал филармонии, Михайловская ул., 2.

Цена: от 700 рублей.