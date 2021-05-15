Настоящий подарок от «Галамарта» для всех девушек: весенние акции на косметику!

Акция «Третий товар за 1 рубль» по группе «Косметика по уходу за кожей лица и тела» действует с 12 по 18 мая 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт».

Результат ухода за собой – это не только похорошевшее отражение в зеркале и внимание окружающих, но и улучшенные настроение и самооценка. Вечером после рабочего дня или в выходные так приятно побаловать себя! Особенно, когда рядом в «Галамарте» проходят такие заманчивые акции: по 18 мая - на товары из группы "Визаж, маникюр, педикюр" и на косметику по уходу за кожей лица и тела.

Пора освобождать место на полках, ведь ассортимент в магазинах ну очень обширный. Мягкие кисти для макияжа, удобные повязки на голову (пригодятся во время принятия ванны или нанесения косметической маски), стойкие гель-лаки насыщенных и нюдовых оттенков – выбирайте.

Повязка и лаки.

Не забудьте блестки для дизайна ногтей (когда же еще сверкать, если не летом?), компактную лампу для сушки гель-лака и изящные маникюрные наборы. Кстати, все эти вещи станут прекрасными подарками маме, сестре или подруге на любой праздник.

Лампа.

Обратите внимание на косметику для лица и тела от ЮниLook: ухаживать за кожей летом надо ничуть не меньше, чем зимой. Запаситесь масками для лица, а для нежной и тонкой кожи вокруг глаз возьмите патчи, которые мгновенно сотрут следы усталости, недосыпа и стресса. Пока пьете свой утренний кофе, они работают, и вот – через 10-15 минут у вас уже совсем другой вид: взгляд более свежий, а кожа сияющая.

Патчи.

Это далеко не все: в ассортименте еще множество косметических аксессуаров, столь милых женскому сердцу. С такими предложениями от «Галамарта» шопинг никак не скажется на бюджете, так что можно спокойно идти в магазин и набирать корзину, не обращая никакого внимания на цены. Кстати, загляните в раздел акции от народного магазина: он обновляется каждый день, и предложения всегда максимально выгодные.

*Акция «Третий товар за 1 рубль» по группе «Косметика по уходу за кожей лица и тела» действует с 12 по 18 мая 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте.

*Акция «Второй товар за 1 рубль» по группе «Визаж, маникюр, педикюр» действует с 12 по 18 мая 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте.