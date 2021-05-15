Заместитель министра просвещения прокомментировала информацию об отмене ЕГЭ в России

Информация об отмене ЕГЭ появилась в СМИ в конце недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель министра просвещения Российской федерации Екатерина Толстикова прокомментировала «Комсомолке» информацию о возможной отмене ЕГЭ на территории страны. По словам Толстиковой, заявления о том, что система госэкзаменов «не оправдала себя», не соответствуют действительности.

- Мне не известно о наличии у министерства просвещения подобных планов, - сообщила Екатерина Толстикова корреспонденту «КП-Санкт-Петербург» на всероссийском форуме молодых учителей «Педагог. Профессия, призвание, искусство», который завершился в Ленинградской области в субботу, 15 мая. - И, на мой взгляд, нужно понимать, для чего вообще был придуман ЕГЭ. Его главная цель — дать всем на территории всей страны равные возможности. Как было раньше? Если я живу в Москве, то я и буду поступать в Москве. Если во Владивостоке — соответственно, во Владивостоке, потому что у меня там больше шансов.

Также, по словам замминистра, серьезный плюс единых госэкзаменов — универсальная система заданий.

ПО словам Екатерины Толстиковой, один из главных плюсов ЕГЭ - единая система заданий для всех вузов. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я помню, например, как сама в свое время поступала в МГЮА, Московскую государственную юридическую академию, - отметила Екатерина Толстикова. - Я оказалась совершенно не готова к тому, о чем меня начали спрашивать на вступительных экзаменах! Мы вообще не касались этих вопросов во время подготовки. Поэтому мое мнение таково: ЕГЭ — это все-таки главным образом инструмент, который позволяет всем детям — из Якутии, Севастополя, Самары, Петербурга и так далее - иметь одинаковые права и возможности. И как подобный инструмент он работает.

При этом заместитель министра отметила, что система госэкзаменов постоянно меняется и реформируется — но вот говорить о ее полной отмене на данный момент будет не вполне корректно.

Напомним: о том, что в России планируют отменить ЕГЭ, федеральные СМИ сообщили 13 мая со ссылкой на председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева. По словам Зайцева, ЕГЭ, «как сама система», себя не оправдала, и потому российское образование рано или поздно вернется к традиционному формату вступительных экзаменов.

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