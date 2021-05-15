Оркестр «Таврический» исполнит музыку Карла Нильсена и Иоганнеса Брамса в «Лендоке»

Дмитрий Матвиенко успешно представляет на дирижёрском подиуме поколение тридцатилетних.

20 мая в зале легендарного пространства «Лендок» состоится концерт, который нельзя пропустить. Молодым, но уже завоевавшим авторитет и любовь публики оркестром «Таврический», будет дирижировать талантливый дирижёр Дмитрий Матвиенко. В программе редко исполняемые произведения датского композитора Карла Нильсена - симфония № 5 и увертюра к опере «Маскарад» - и симфония Иоганнеса Брамса № 3.

Дмитрий Матвиенко успешно представляет на дирижёрском подиуме поколение тридцатилетних. За короткое время музыкант, родившийся в Минске, завоевал признание публики, коллег и жюри Международного конкурса молодых дирижеров имени Язепса Витолса в Риге (2014). Серьезный, широко образованный музыкант (выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова по классу хорового дирижирования и Московской консерватории им. Чайковского по специальности оперно-симфоническое дирижирование), Дмитрий совершенствовал своё мастерство у таких мэтров как Геннадий Рождественский, Владимир Юровский и Теодор Курентзис.

У дирижера внушительный послужной список и не менее серьезный репертуар. Он начинал работу с хором MusicAeterna» при Пермском театре оперы и балета им. П.И. Чайковского (художественный руководитель Теодор Курентзис), был приглашен в Калужский молодежный симфонический оркестр, с которым дебютировал в Калужской филармонии.

В январе 2016 года состоялся дирижерский дебют Дмитрия Матвиенко в Европе на престижном международном дирижерском форуме в Литве. Принял участие в постановке оперы Дмитрия Курляндского «Октавия. Трепанация» (режиссер Борис Юхананов) на Holland Festival в качестве хормейстера. Выступил как дирижер-постановщик оперы Ф.Софронова «Орфей» («Электротеатр Станиславский», режиссер-постановщик Борис Юхананов). В сезоне 2018-2019 гг. приглашен в качестве ассистента дирижера на постановку мировой премьеры оперы А. Вустина «Влюбленный дьявол» (МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, режиссер А. Титель, дирижер В. Юровский).

С декабря 2017 года входит в состав стажерской группы Национального филармонического оркестра России (художественный руководитель Владимир Спиваков).

Неоднократно выступал с лучшими оркестрами России. В настоящее время занимает пост дирижёра в Большом театре Беларуси в родном Минске.