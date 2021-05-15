В особняке Брюллова открывается выставка «Про девочку» московской художницы Наталии Лукомской

Проект «Про Девочку» создавался с января 2018 по август 2019 года. Фото: кадр рисунка Наталии Лукомской

В особняке Брюллова (на наб. Лейтенанта Шмидта,37) с 16 мая до 30 июня будет работать выставка «Про девочку».

В психологии принято считать, что в каждом человеке есть три состояния: взрослый, родитель и ребёнок, и проживая жизнь, мы переходим из одного ощущения в другое. Часто, став взрослым, человек забывает о своем внутреннем ребёнке. А детство — это, прежде всего, ощущение безусловной любви, искренняя радость и творчество – то, без чего реализовать себя очень сложно. Московская художница Наталия Лукомская в своих работах исследует собственный внутренний мир и ищет путь к внутреннему ребенку, и тем самым помогает каждому зрителю вернуться к самому себе. Выставка «Про девочку» создана для тех, кто ищет своё предназначение, сомневается, пробует и, несмотря ни на что, продолжает двигаться дальше.

Проект «Про Девочку» создавался с января 2018 по август 2019 года. Первыми работами стали «Самоценность» и «Девочка и зонтик». Как признается автор, она изначально не планировала делать серию, но тема захватила ее и в результате на свет появились трогательные полотна, объединенные одной идеей. Любители искусства в Москве и в Пскове уже смогли посетить персональную выставку Наталии Лукомской. Теперь настал черед петербуржцам оценить самобытный стиль художника. Заметим, что картины этой серии неоднократно участвовали в коллективных выставках и конкурсах, занимая призовые и первые места. В прошлом году на международном конкурсе JIA Illustration Award 2020 в Японии полотна проекта «Про девочку» заняли 3 место, и по итогам конкурса Наталия Лукомская была принята в ассоциацию японских иллюстраторов.

- В этой серии я ищу себя и свой стиль. Пробую разные материалы и фактуры. Неизменным остаётся одно: в этих работах есть Девочка, - отмечает автор картин серии художник Наталия Лукомская. – Картины кажутся наивными и лёгкими, но они для меня очень глубокие и искренние. В них много света и любви, потому что на моем истинном пути этого очень много. Меня окружают люди поддерживающие и любящие. Это помогает мне раскрывать свое «Я» и идти вперёд». Сейчас очень не простой период и всем нужна надежда в лучшее. Поэтому я решила, что серия «Про Девочку» - это лучшая поддержка для зрителей, которую может предоставить художник.

О художнике

Наталия Лукомская родилась в 1982 году в Москве. С детства увлекалась рисованием. В

2005 году закончила Московский Архитектурный Институт и работала по специальности

«Специалист по проектированию образовательных пространств».

С середины 2017 года полностью посвятила себя художественному творчеству. Она

стремится пробовать новое, постоянно экспериментирует с различными материалами и

фактурами. Ее творчество многогранно, от реалистических картин, графики и иллюстрации до больших полотен маслом или акрилом. Является членом Евразийского Художественного Союза и Ассоциации Японских иллюстраторов (JIA).