Гонщик трижды перевернулся и чуть не влетел в толпу зрителей на гонках в Ленобласти

Гоночное авто прошло в считанных сантиметрах от гостей ралли. Фото: Иван ВИСЛОВ

Бурю эмоций подарили зрителям автомобильные гонки, которые прошли в Ленобласти 14 и 15 мая. В толпу гостей традиционного ралли для спортсменов и автолюбителей «Picnic 2021», которое проходило уже в 30-й раз, едва не влетел один из гоночных автомобилей.

Гонки проходили в Приозерском районе, в районе озера Вуокса, под эгидой Автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленобласти. Трасса включала 176 километров, в том числе 45 километров грунтово-гравийной дороги. Побороться за звание самых быстрых сюда из всей страны съехались 43 экипажа, по два пилота в каждом.

Судя по видеозаписям очевидцев, на повороте один из двух Volkswagen Golf, участвовавших в гонке, перестарался и… встал на дыбы. Попутно автомобиль трижды перекувыркнулся, причем в считанных сантиметрах от толпы зрителей. Гости ралли, засыпанные землей, кричали от ужаса и восторга одновременно, – ведь после такого невообразимого кульбита автомобиль вернулся на колеса и вполне мог бы поехать дальше, если бы не устремившиеся к нему организаторы.

Чудом ни зрители, ни пилоты не пострадали. Больше всего досталось самому старичку Volkswagen. Как пишут в соцсетях зрители, стоявшие в первых рядах у самой трассы, этой порции адреналина им хватит на всю жизнь. Впрочем, ни о каких претензиях со стороны гостей мероприятия ни сами зрители, ни организаторы не сообщают.

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