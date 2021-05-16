Дмитрий Данилов: Автор не должен говорить о том, что он хотел сказать

Писатель Дмитрий Данилов. Фото Сергей Новиков

Пьеса писателя Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» стала настоящим театральным прорывом, ее поставили уже на более чем тридцати российских сценах и в других странах. Сегодня в Петербурге постановки можно увидеть в «Приюте комедианта», в театре «На Литейном» и вскоре на театральном фестивале «Радуга» в ТЮЗе, где своего «Человека из Подольска» покажет Вильнюсский городской театр. Также в прошлом году в прокат вышла одноименная кинокартина режиссера Семена Серзина. Писатель, редактор и издатель Вадим Левенталь и ведущая Ольга Маркина в студии Радио «Комсомольская правда Петербурге» поговорили с писателем о насущном.

Вадим Левенталь: - На самом деле это, конечно, большая честь и большая гордость - выступить первым фактически издателем Дмитрия Данилова, потому что мы знаем его как писателя, поэта и драматурга. И вот представляя Дмитрия Данилова и задавая, может быть, первый вопрос, хотелось бы спросить: в этой структуре «поэт-прозаик-драматург» что первично, может быть, исторически и что сейчас важнее и главнее?

Дмитрий Данилов: - Исторически было так: начинал я как прозаик, потом уже, в зрелом возрасте, после 40 лет, стал в дополнение к прозе писать стихи. Обычно люди начинают со стихов, а потом переходят к прозе. У меня почему-то вышло наоборот. И позже всего добавились пьесы. Я их пишу всего четыре с половиной года. Может быть, в силу новизны и хорошего отклика. Но для меня, конечно, ценны и интересны все три составляющие.

Ольга Маркина: - Успех «Человека из Подольска» очевиден. Неужели театры перестали бояться современной драматургии?

Д. Д.: - До сих пор немножко боятся, особенно театры в небольших городах. Порой просто не могут просчитать, как публика отреагирует на современную пьесу. Боятся, что плохо. Театру важно, чтобы у зрителя было хорошее настроение, чтобы он, посмотрев какую-то проверенную временем пьесу, пролил положенные слезы над страданиями героев «Вишневого сада» или «Бесприданницы» либо же вдоволь посмеялся над спектаклем вроде «Слишком женатый таксист» и довольный ушел домой с осознанием, что хорошо провел вечер.

О. М.: - Вы что-то хотели сказать конкретное, когда писали эту пьесу?

Д. Д.: - Стараюсь свято чтить принцип: автор не должен говорить, что он хотел сказать. Я, в общем-то, ничего сказать и не хотел. То есть свою задачу всегда рассматриваю как задачу по созданию некой пустой структуры. Когда веду курсы драматургические, всегда сравниваю пьесу с пустым трубопроводом, системой труб, желательно как-то интересно переплетенных, которую содержимым наполнят режиссер, актеры и в итоге зрители. Они посмотрят и вложат туда какие-то свои смыслы. Потому что, когда автор сразу закладывает свои, этот трубопровод заполнен, и режиссеру и актерам нечего делать. Это похоже на раскрашивание цветными карандашами раскраски, здесь желтеньким, здесь зелененьким... А зрителям сразу говорят: «Дорогие зрители, вам сейчас думать о том-то и о том-то и переживать то-то и то-то. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, выполняйте».

О. М.: - Смеяться на слове «лопата»?

Д. Д.: - Зрителям это тоже не интересно, поэтому надо всем оставить какой-то простор для додумывания. Мне всегда интересна просто психологическая коллизия. В данном случае человек оказывается в полиции просто так, его забирают ни за что и начинают допрашивать. Он ждет какого-то привычного сценария, сейчас спросят, где он живет, почему шел по улице, куда шел, а нет ли у него наркоты и так далее. А ему начинают какие-то странные вопросы задавать про население Подольска, историю города... И вот мне было интересно с этим поработать и что-то попытаться из этого сконструировать, как кубик Рубика собирать.

О. М.: - Право первой постановки вы отдали театру «На Литейном» в Петербурге. Режиссер Андрей Сидельников определил жанр спектакля как «ай, ле-лэ» в одном действии. Получился парадоксальный детектив, изощренный сеанс психотерапии, на котором зрителю требуется большое чувство юмора. То есть вы отдаете полностью бразды правления постановщикам?

Д. Д.: - Оставляю простор для трактовки, для режиссерского прочтения. Текст может быть одинаковым, а спектакли при этом абсолютно разными. Не всегда это автора радует, бывают неудачные постановки, бывают сверхудачные. Но это всегда интересно. Если захочу на репетиции поприсутствовать, меня выгонят оттуда, скажут: «Иди, драматург, гуляй!» И правильно сделают.

О. М.: - Современный читатель, он, конечно, увлекается поэзией, особенно в Петербурге, у нас это модно нынче. Он, конечно же, с удовольствием прочитает прозу, а где тот читатель, кто захочет почитать драматургию?

Д. Д.: - Мне кажется, что читатель, который готов читать прозу, с таким же удовольствием может почитать и пьесу, потому что драматургия - разновидность прозы. Там просто преобладают диалоги. Мне кажется, от чтения пьес можно и нужно получать удовольствие.

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