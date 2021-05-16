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Звезды16 мая 2021 15:33

Дмитрий Данилов: Автор не должен говорить о том, что он хотел сказать

В студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) побывал автор нашумевшей пьесы «Человек из Подольска», за которую был удостоен премии «Золотая маска - 2018»
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Писатель Дмитрий Данилов. Фото Сергей Новиков

Писатель Дмитрий Данилов. Фото Сергей Новиков

Пьеса писателя Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» стала настоящим театральным прорывом, ее поставили уже на более чем тридцати российских сценах и в других странах. Сегодня в Петербурге постановки можно увидеть в «Приюте комедианта», в театре «На Литейном» и вскоре на театральном фестивале «Радуга» в ТЮЗе, где своего «Человека из Подольска» покажет Вильнюсский городской театр. Также в прошлом году в прокат вышла одноименная кинокартина режиссера Семена Серзина. Писатель, редактор и издатель Вадим Левенталь и ведущая Ольга Маркина в студии Радио «Комсомольская правда Петербурге» поговорили с писателем о насущном.

Вадим Левенталь: - На самом деле это, конечно, большая честь и большая гордость - выступить первым фактически издателем Дмитрия Данилова, потому что мы знаем его как писателя, поэта и драматурга. И вот представляя Дмитрия Данилова и задавая, может быть, первый вопрос, хотелось бы спросить: в этой структуре «поэт-прозаик-драматург» что первично, может быть, исторически и что сейчас важнее и главнее?

Дмитрий Данилов: - Исторически было так: начинал я как прозаик, потом уже, в зрелом возрасте, после 40 лет, стал в дополнение к прозе писать стихи. Обычно люди начинают со стихов, а потом переходят к прозе. У меня почему-то вышло наоборот. И позже всего добавились пьесы. Я их пишу всего четыре с половиной года. Может быть, в силу новизны и хорошего отклика. Но для меня, конечно, ценны и интересны все три составляющие.

Ольга Маркина: - Успех «Человека из Подольска» очевиден. Неужели театры перестали бояться современной драматургии?

Д. Д.: - До сих пор немножко боятся, особенно театры в небольших городах. Порой просто не могут просчитать, как публика отреагирует на современную пьесу. Боятся, что плохо. Театру важно, чтобы у зрителя было хорошее настроение, чтобы он, посмотрев какую-то проверенную временем пьесу, пролил положенные слезы над страданиями героев «Вишневого сада» или «Бесприданницы» либо же вдоволь посмеялся над спектаклем вроде «Слишком женатый таксист» и довольный ушел домой с осознанием, что хорошо провел вечер.

О. М.: - Вы что-то хотели сказать конкретное, когда писали эту пьесу?

Д. Д.: - Стараюсь свято чтить принцип: автор не должен говорить, что он хотел сказать. Я, в общем-то, ничего сказать и не хотел. То есть свою задачу всегда рассматриваю как задачу по созданию некой пустой структуры. Когда веду курсы драматургические, всегда сравниваю пьесу с пустым трубопроводом, системой труб, желательно как-то интересно переплетенных, которую содержимым наполнят режиссер, актеры и в итоге зрители. Они посмотрят и вложат туда какие-то свои смыслы. Потому что, когда автор сразу закладывает свои, этот трубопровод заполнен, и режиссеру и актерам нечего делать. Это похоже на раскрашивание цветными карандашами раскраски, здесь желтеньким, здесь зелененьким... А зрителям сразу говорят: «Дорогие зрители, вам сейчас думать о том-то и о том-то и переживать то-то и то-то. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, выполняйте».

О. М.: - Смеяться на слове «лопата»?

Д. Д.: - Зрителям это тоже не интересно, поэтому надо всем оставить какой-то простор для додумывания. Мне всегда интересна просто психологическая коллизия. В данном случае человек оказывается в полиции просто так, его забирают ни за что и начинают допрашивать. Он ждет какого-то привычного сценария, сейчас спросят, где он живет, почему шел по улице, куда шел, а нет ли у него наркоты и так далее. А ему начинают какие-то странные вопросы задавать про население Подольска, историю города... И вот мне было интересно с этим поработать и что-то попытаться из этого сконструировать, как кубик Рубика собирать.

О. М.: - Право первой постановки вы отдали театру «На Литейном» в Петербурге. Режиссер Андрей Сидельников определил жанр спектакля как «ай, ле-лэ» в одном действии. Получился парадоксальный детектив, изощренный сеанс психотерапии, на котором зрителю требуется большое чувство юмора. То есть вы отдаете полностью бразды правления постановщикам?

Д. Д.: - Оставляю простор для трактовки, для режиссерского прочтения. Текст может быть одинаковым, а спектакли при этом абсолютно разными. Не всегда это автора радует, бывают неудачные постановки, бывают сверхудачные. Но это всегда интересно. Если захочу на репетиции поприсутствовать, меня выгонят оттуда, скажут: «Иди, драматург, гуляй!» И правильно сделают.

О. М.: - Современный читатель, он, конечно, увлекается поэзией, особенно в Петербурге, у нас это модно нынче. Он, конечно же, с удовольствием прочитает прозу, а где тот читатель, кто захочет почитать драматургию?

Д. Д.: - Мне кажется, что читатель, который готов читать прозу, с таким же удовольствием может почитать и пьесу, потому что драматургия - разновидность прозы. Там просто преобладают диалоги. Мне кажется, от чтения пьес можно и нужно получать удовольствие.

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