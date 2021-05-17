Суд Петербурга запретил аниме про сексуальную учительницу школы

Петербургский суд запретил аниме про сексуальную учительницу / Фото: стоп кадр "Что вы здесь делаете, учитель"

В Санкт-Петербурге состоялось очередное судебное заседание, на котором специалисты разбирались с аниме. В понедельник, 17 мая 2021 года, Калининский районный суд выносил решение о запрете сериала под названием "Зачем вы здесь, учитель?", о эротическом притяжении между 17-летним школьником и его сексуальной учительницей.

- В иске, поступившем в суд, говорится о том, что данный контент содержит сцены порнографического и эротического характера, а доступ к аниме в интернете никак не ограничен, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

В своем иске заявитель указал одну из ссылок, где размещен сериал. И потребовал признать материал запрещенным к распространению.

Эксперты заявили, что мультик разрушительно влияет на психику детей / Фото: стоп кадр "Что вы здесь делаете, учитель"

Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования после проверки заявили, что данное аниме вредоносно, так как создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних. например, визуальной формой материала: неоправданно резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями (ласковый голос, улыбка, мягкая цветовая гамма) и деструктивными формами подачи образов (тревожная музыка, демонические гримасы, острые гротескные формы), что в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации.

Также, как заявили эксперты, сам сюжет аниме рушит традиционный для российского общества, образ учителя. Суд икс удовлетворил.

Систематические запреты аниме начались в петербургских судах с января 2021 года. Толчком для этого стали несчастные случаи и трагедии, связанные с детским суицидом. Некоторые из них повторяли за своими любимыми персонажами из аниме. После этого начались проверки сериалов, которые по своим сюжетам явно принадлежат к категории 18+, но легкодоступны в интернете.

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