Назван район Петербурга, в котором скоро цены на жилье резко взлетят

Из--за льготной ипотеки петербуржцы бросились скупать жилье и создали повышеннчый спрос. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эксперты обнаружили район Санкт-Петербурга, где цены на жилье растут аномальными темпами: 35 % против средних 15-16 % по городу. «Комсомолка» разобралась в ситуации и выяснила: таких районов будет становиться все больше, а уже не за горами – новый «взрывной» скачок.

По словам генерального директора агентства недвижимости, которое проводило исследование рынка, Алексей Бондарева, районом с аномальными ценами на жилье стал Кировский. Вот только «аномалия» эта мнимая – хотя ее эффект в скором будущем может распространиться и на весь остальной Петербург.

- Дело в том, что после введения программы льготной ипотеки у людей проснулся повышенный интерес к покупке недвижимости, - объясняет специалист. – При этом покупают прежде всего квартиры классов «эконом» и «комфорт» - то есть, самое дешевое, что есть на текущем рынке. Что касается Кировского района, то там процент таких квартир изначально был довольно маленьким, так что их по состоянию на апрель 2021 года разобрали практически полностью. Осталось только дорогое жилье – поэтому и складывается впечатление, что цены выросли. Хотя на самом деле они остались на уровне остального Петербурга, просто снизилось разнообразие предложения.

Рост цен продлится по крайней мере до тех пор, пока в городе не появится новое жилье взамен выкупленного. При современных ограничениях для застройщиков этот процесс может тянуться годами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее, отмечает Алексей Бондарев, ситуация, когда недорогих квартир перестанет хватать, а на оставшиеся застройщики взвинтят цены, уже не за горами. Все зависит, опять же, от программы льготной ипотеки – продолжат ее или нет.

- Традиционно у нас большой популярностью пользуется Приморский район, - продолжает специалист. – Поэтому, скорее всего, квартиры теперь будут раскупать именно там. В целом же можно сказать одно – дальнейший рост будет в любом случае. Но если льготную ипотеку оставят, то он окажется более плавным. Если же программа завершится, как и планируется, 1 июля, то можно ожидать, что в последний момент народ ринется скупать жилье, образуется повышенный спрос, и цены подскочат до рекордных отметок.

Эксперты прогнозируют, что так или иначе цены на первичное жилье (пока что мы обсуждаем только его – у «вторички» есть своя специфика и свои нюансы) до конца 2021 года вырастут еще на 20 % минимум. Что будет дальше – зависит уже от политики государства и застройщиков. Но надеяться на какое-то резкое снижение или ослабление финансовой нагрузки пока что не приходится – скорее всего, тем, кто не успеет взять квартиру по льготной ипотеке, придется еще туже затягивать пояса.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что, по мнению экспертов, льготная ипотека вовсе не такая уж выгодная. Изначально щадящие условия для покупателей застройщики пытаются компенсировать повышением цен на квартиры. Так, поначалу среднемесячный ипотечный платеж за стандартную квартиру площадью 60 квадратных метров снизился на 16 %. А потом, начиная со второго квартала 2021 года за счет роста цен, увеличился на четверть. Тем не менее все опрошенные «Комсомолкой» специалисты сходятся в одном: процесс подорожания жилья запущен, и скоро его станет совсем не купить.

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