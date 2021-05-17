«Свеза» профинансирует создание экотропы в поселке Понтонный

«Свеза» направит 5 млн руб. на создание экотропы в Колпинском районе. Фото предоставлено компанией «Свеза».

Экологическая тропа появится в поселке Понтонный на юго-востоке Петербурга уже в этом году. Организацию и финансирование объекта взял на себя фанерный комбинат «Свезы», являющийся градообразующим предприятием для этого населенного пункта. Рекреационная зона расположится на площади 3000 кв.м. При строительстве будут использованы природные материалы, а для местных школьников появится возможность изучать естествознание и краеведение на открытом воздухе.

Проект будет выполнен в два этапа. В 2021 г. на месте пустыря в центре поселка появится новый ровный газон, пешеходные дорожки, зеленые насаждения и игровая площадка. В следующем году запланированы высадка деревьев и устройство зоны уличных тренажеров. На реализацию проекта «Свеза» направит более 5 млн рублей.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Отличительной особенностью нового сквера станет экологическая тематика. Для обустройства территории будут использованы экологичные материалы, преимущественно дерево. Детская площадка, дорожки, скамейки и урны будут выдержаны в природном стиле. Вниманию посетителей планируется представить стенды с информацией о животном и растительном мире Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме этого, проектом предусмотрены информационные щиты с историческими фотографиями Понтонного и его градообразующего предприятия – фанерного комбината «Свеза».

Директор комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге Денис Алексеев подчеркивает, что решение о строительстве нового сквера и его экологическая тематика были выбраны не случайно:

- Значительная часть наших сотрудников по-прежнему проживает в Понтонном. Поэтому для нас важно, чтобы у жителей поселка появилось новое современное место для семейного отдыха. Кроме того, мы хотели бы подчеркнуть наш вклад в заботу об окружающей среде. Мы ежегодно проводим огромную работу по снижению воздействия на экологию. Обустройство экологической тропы подчеркнет наше неравнодушие к вопросам бережного и ответственного природопользования.