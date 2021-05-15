Российский посол в Австрии вошел в Международный совет конкурса «Золотой Трезини»

Дмитрий Любинский состоит на дипломатической службе с 1989 года. Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике.

К экспертному сообществу, включающему дипломатов и директоров музеев из России и Европы, присоединился посол России в Австрийской Республике Дмитрий Любинский.

- С признательностью принимаю приглашение войти в состав Международного совета Четвертого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини», – отметил Дмитрий Любинский. – Отрадно, что даже в нынешних непростых условиях проект расширяет свою географию. Уверен, многообразие заявок и высокий профессионализм привлеченных экспертов обеспечат конкурсу видное место среди значимых событий международной культурной жизни.

- Конкурс «Золотой Трезини» развивает сотрудничество с экспертами из Австрии с прошлого года, – говорит председатель оргкомитета конкурса Павел Черняков. – Так, присоединились к Международному совету и участвовали в оценке проектов финалистов первые лица ведущих австрийских музеев – директор Бельведера Стелла Роллиг и директор Альбертины Клаус Альбрехт Шредер. Мы рады, что посол РФ в Австрийской Республике также поддержал проект, и очень надеемся, что его присутствие в составе совета конкурса будет способствовать дальнейшему налаживанию наших связей с такой важной для мирового культурного ландшафта страной как Австрия.

СПРАВКА

Дмитрий Евгеньевич Любинский – выпускник МГИМО по специальности экономист-международник, состоит на дипломатической службе с 1989 года. В 2008—2010 гг. – заместитель директора, в 2010—2015 гг. – директор Третьего Европейского департамента МИД России (курирует вопросы отношений с Австрией, Венгрией, Лихтенштейном, Польшей, Словакией, ФРГ, Чехией, Швейцарией). С августа 2015 г. – посол РФ в Австрийской Республике.

КОНКРЕТНО

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» основан в 2018 году и назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини. Почетный председатель Международного совета конкурса «Золотой Трезини» – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Сопредседатели совета — глава Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и руководитель представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. В состав совета, в числе прочих, входят посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, посол Швейцарии в РФ Кристина Марти Ланг, генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Хансйорг Майер, генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански и генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Сок.

Победители конкурса «Золотой Трезини-2021» будут награждены в ноябре 2021 года на сцене Михайловского театра. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Прием заявок на IV Международный конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте до 1 октября 2021 года. География номинантов не ограничена. К участию уже приняты более 80 проектов из 25 стран. Участие в конкурсе бесплатное.