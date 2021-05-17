Группа Billy's Band станет хедлайнером открытия Санкт-Петербургского международного книжного салона

Концерт на Дворцовой станет одним из крупнейших открытых выступлений Billy's Band с начала 2021 года.

Группа Billy's Band выступит на торжественной церемонии открытия XVI сезона Санкт-Петербургского международного книжного салона, который пройдет с 26 по 29 мая на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа. Бенд выйдет на главную сцену на Дворцовой площади 26 мая с 13:00 до 14:00, чтобы возглавить первый день музыкальной программы салона.

Концерт на Дворцовой станет одним из крупнейших открытых выступлений Billy's Band с начала 2021 года. Коллектив, который в этом году отмечает 20-летие, порадует зрителей знаменитыми композициями – романтичными хитами о любви и музыкальными историями в стиле блюз, свинг и джаз. Харизматичный фронтмен Билли Новик, знакомый каждому петербуржцу благодаря голосу с фирменной хрипотцой, лиричный саксофонист Михаил Жидких и обаятельный гитарист Андрей Рыжик сами ждут встречи со своими поклонниками и всеми, кто не чужд вечной романтики.

«Готовимся с большим воодушевлением! – говорит Билли Новик. – Открывать Книжный салон – приятно и почетно. Это большой праздник петербуржцев, который надо встретить с хорошим настроением. Будем петь и радоваться вместе со зрителями!».

Предводитель коллектива сам недавно стал писателем – в 2020 году в издательстве «Балтийские сезоны» вышла его первая книга «Сон на краю крыши», которая объединила новеллы о детстве, юности и зрелости музыканта, жанровые зарисовки и философские размышления.

Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба Государственного Эрмитажа. В программе – более 500 мероприятий: дискуссии, презентации, встречи с авторами, выступления артистов. К участию приглашены современные писатели, критики, издатели, деятели культуры, в том числе Гузель Яхина, Антон Долин, Евгений Водолазкин, Роман Сенчин, Татьяна Устинова, Жорж Нива, Александр Архангельский, Любовь Казарновская, Екатерина Рождественская, Дмитрий Быков, Александр Цыпкин, Марина Степнова, Сергей и Анна Литвиновы, Елена Шубина, Леонид Юзефович, Дмитрий Глуховский, Донасьен де Рошамбо, Виктория Ледерман, Андрей Усачев, Анна Тимашпольская и др.

Мероприятия Книжного салона пройдут с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности, разработанных Роспотребнадзором. Предусмотрены прямые трансляции со всех площадок.

Среди ключевых тематик Книжного салона – Год науки и технологий в России, 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова.

Более подробно с программой XVI сезона Санкт-Петербургского международного книжного салона в ближайшее время можно будет ознакомиться на официальном сайте.