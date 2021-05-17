Заболеваемость снова растет: Смольный готовится перепрофилировать под коронавирус новые больницы

В Петербурге готовятся перепрофилировать новые больницы под коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом возобновил работу один из корпусов госпиталя «Ленэкспо» (в феврале его, напомним, полностью закрыли и перевели в резерв), а также частично перешла под прием инфекционных больных больницы имени Семашко в Пушкине. Между тем это еще не предел – в Смольном уже готовят план дальнейших перепрофилирований на случай, если эпидемию не удастся остановить. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 17 мая, рассказали в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

По словам собеседников издания, перевод городских стационаров обратно в «инфекционный режим» может начаться при одном условии.

- У нас есть критерий, утвержденный на уровне федерального министерства здравоохранения, - объясняют в аппарате Эргашева. – Это не менее 20 % свободных коек для больных коронавирусом. Сейчас мы этот рубеж перешагнули – на момент ввода в действие госпиталя в «Ленэкспо», частичного перепрофилирования больницы Семашко и развертывая дополнительных мест в госпитале для ветеранов войн свободных коек оставалось порядка 11 %.

Причина подобного решения - рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Соответственно, если количество свободных коек вновь снизится, начнутся новые перепрофилирования. В Смольном уточняют, что надеются их избежать, но на всякий случай готовят план дальнейших действий. Какие именно стационары вернутся на «особое положение», если эпидемию не удастся остановить, пока не известно. В аппарате вице-губернатора уточняют, что, скорее всего, перепрофилирование коснется тех больниц, которые уже работали с «ковидными» пациентами во время первой и второй волн – то есть, с большой долей вероятности можно предположить, что это будут больница имени Филатова, многопрофильная городская больница № 2 и так далее.

Напомним: по данным межведомственного совета по противодействию эпидемии заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге медленно, но верно растет. Так, за минувшую неделю количество активных больных выросло почти на 7 %.

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