В Петербурге запустят мобильный сервис по аренде парковки

В Петербурге тестируют первый в России паркшеринговый сервис. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге до конца мая запустят паркшеринговое мобильное приложение iParkU (с англ. – «я тебя паркую» – Прим. ред.). Водители Северной столицы смогут в пару кликов сдать в аренду свое парковочное место. Естественно, не за бесплатно.

- Стоимость услуги для водителя, ищущего парковку, составит всего 200 рублей. А человек, освободивший парковочное место, получит на счет в приложении 150 рублей, - уточняют разработчики приложения.

Принцип работы приложения. Фото: iparku.ru

Поделиться местом для любого другого авто просто. Для начала нужно скачать соответствующее приложение в App Store и Google Play, зарегистрироваться там и оставить заявку на точку, свободную для аренды. Как только водитель встанет на это место, на счет арендодателя поступят деньги. По словам авторов ноу-хау, сервис позволит разгрузить проблемные районы Петербурга. Тест приложения хорошо себя зарекомендовал. Полноценный запуск в Северной столице состоится до конца мая, а до завершения 2021 года – в Москве, Берлине, Париже и Лондоне.

- Мы протестировали приложение на небольшом участке с проблемной парковкой в Петербурге. За 4 недели его установили около 5 тысяч пользователей, также поступило большое количество запросов на парковку. Сейчас iParkU работает над тем, чтобы пользователи чаще предлагали свое парковочное место. Решить эту проблему поможет увеличение масштабов проекта, - передает пресс-служба компании-разработчика.

Создатель сервиса – голландец Ричард Стевенс, перебравшийся в Россию в 1995 году. По его расчетам, к 2027 году объем рынка таких интеллектуальных парковок во всем мире достигнет 3,7 млрд долларов. К слову, идея приложения пришла к нему в день, когда он опаздывал на деловую встречу и попросил случайного водителя уступить ему парковочное место за символичную сумму.

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