Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге и Ленобласти на время Евро-2020

В Петербурге и Ленобласти усилят меры безопасности на время проведения Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Владимир Путин подписал указ об усилении разнообразных мер безопасности в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленобласти со 2 июня по 12 июля, на время проведения Евро-2020. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничения вводятся ради того чтобы чемпионат Европы по футболу прошел, что называется, без сучка и без задоринки.

- Ограничивается деятельность опасных производств и организаций, в которых используется взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Запрещается оборот гражданского и служебного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ, - в частности сообщается в указе президента.

Отвечать за соблюдение мер безопасности будет межведомственный оперативный штаб, куда входят сотрудники ФСБ, ФСО, Росавиации, СВР и заместители самых разных министров. Особая обязанность этой группы – сформировать достаточный запас лекарственных препаратов для бесперебойного функционирования медучреждений. Сейчас это крайне актуально в связи с тем, что в городе вновь вводят дополнительные койки для больных коронавирусом – все из-за роста заболеваемости. Власти уже заговорили о вероятности возвращения некоторых санитарных ограничений.

Напомним, Санкт-Петербургу дали дополнительные матчи группового этапа Евро-2020. Итого в Северной столице состоятся 7 игр, включая одну четвертьфинальную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Онищенко призвал всех болельщиков к Евро-2020 сделать прививки

По словам известного врача, а ныне депутата Госдумы, зрителям, которые собираются посетить матчи чемпионата Европы, вакцинироваться надо сейчас (подробности)