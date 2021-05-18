Праздник на улице: Последние звонки в школах Петербурга рекомендовали провести 22 мая

Выпускные в Петербурге пройдут в обычном формате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по образованию Петербурга назвал дату, в которую школам города рекомендовано провести Последние звонки. Также в Смольном назвали условия, как именно будут организованы выпускные с учетом санитарных нормативов.

- Школам рекомендовано провести праздники Последнего звонка 22 мая. Это самая удобная дата и для 9-х и для 11-х классов. Позже начинаются экзамены. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям проведение массовых мероприятий, при которых объединяются несколько классов в одном помещении, не допускается, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной.

Если праздник Последнего звонка будет проходить в помещении, то выпускные устроят отдельно для каждого класса. Родители смогут посетить мероприятие с соблюдением мер профилактики: измерения температуры на входе, обработки рук антисептиками и ношении масок.

Но если погода позволит, то руководство школы может вынести Последний звонок на пришкольную территорию. На открытом воздухе дозволяется собрать несколько классов и родителей учеников вместе, но при соблюдении социальной дистанции в полтора метра.

- Окончательное решение о дате, месте и формате праздника школьного Последнего звонка принимает руководитель образовательного учреждения, - уточняют в Смольном.

Ну а как пройдет выпускной за стенами школы, решат уже родители учеников вместе с классным руководителем.