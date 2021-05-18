Купить пиво в стекле можно будет только в заведениях общепита. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже через три недели начнется главное спортивное событие старого света - чемпионат Европы по футболу. Он пройдет в том числе и в Северной столице. Город примет сотни и тысячи болельщиков, что неизбежно приведет к ограничениям. Поэтому «Комсомольская правда» узнала, что известно о продаже алкоголя на время ЕВРО-2020 в Петербурге.

- Заксобрание рассмотрит законопроект «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», - сообщает пресс-служба ЗакСа. - Документом предлагается запретить продажу алкоголя в стеклянной таре на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей и непосредственно в дни их проведения.

Исключением станут бары, рестораны и кафе, где посетители смогут заказать напитки в привычной таре.

Что касается фан-зоны на Конюшенной площади и тематического парка футбола у спорткомплекса «Юбилейный», то запрет на спиртное в стеклянных бутылках будет действовать на время всего чемпионата - с 11 июня по 11 июля. На территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади, где будут транслировать игры финального этапа, алкоголь в стекле нельзя будет купить с 1 июля по 11 июля.

Продавать пиво - речь идет в первую очередь о нем - будут в пластиковых стаканчиках. Такой же порядок существовал и во время чемпионата мира 2018 года.

Напомним, что Петербург примет шесть матчей группового этапа ЕВРО-2020, в том числе два с участием сборной России, плюс один четвертьфинал.