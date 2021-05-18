Останки более 190 человек нашли в Новгородской области

Останки мирных советских граждан,в том числе детей, нашли под Новгородом. Фото: Кадр с видео СК РФ.

Следователи регионального управления Следственного комитета по Новгородской области работают в окрестностях деревни Вдицко, где поисковиками были найдены останки более 190 человек. По данным СК, это жертвы военного времени.

- В рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны на месте обнаружения захоронения сотрудниками следственного управления организовано производство следственных действий с целью извлечения останков погибших и их дальнейшей идентификации, - сообщает пресс-служба Следкома.

Как установили эксперты, в числе погибших есть как взрослые, так и дети. Сколько именно человек было похоронено на этом месте, покажут дальнейшие раскопки. При извлечении останков будет взят биоматериал, который поможет идентификации жертв геноцида.

Напомним, что ранее в Новгородской области поисковики неоднократно находили массовые захоронения жертв войны. Так, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах были обнаружены останки свыше трех тысяч советских мирных граждан, среди которых женщины и дети, казненных оккупантами в 1941-1943 годах.