«Нарисованный» тариф: Жильцов одного из ЖК Петербурга заставили платить за ремонт и парковку по повышенным ценам при помощи поддельных бюллетеней

Жителей УК "Полюстрово парк" обманом заставили платить услуги управляющей компании по повышенным тарифам. Фото: предоставлено читателем "КП"

В ЖК «Полюстрово парк» разворачивается конфликт между жильцами и управляющей компанией. Сюжет классический: по словам местных, бюллетени общего собрания собственников, которое организовывала «управляйка», оказались подделаны, и в ЖК в одностороннем порядке взлетели цены на подземный паркинг, а также на обслуживание и ремонт жилого дома.

ПЛАТИТЕ ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ

Как рассказали «Комсомолке» жильцы, все началось еще в январе, когда на досках для объявлений появились сообщения о том, что УК «Прогресс» проводит общее собрание собственников. В числе прочего предлагалось обсудить повышение платы за МКД и паркинг. Сообщения были оформлены не на фирменных бланках и не имели печатей и подписей, что уже заставило насторожиться – как оказалось, не зря.

- В двадцатых числах апреля на стендах появился протокол о том, что собрание было проведено успешно, - рассказывает активист Роман Растегаев, один из жителей «Полюстрово парк». – При этом протокол был подписан секретарем, который уволился из УК «Прогресс» еще в марте.

Речь, в частности, идет о парковке... Фото: Артем КИЛЬКИН

Роман скачал электронную копию протокола вместе с бюллетенями с официального сайта Государственной информационной системы ЖКХ и углубился в изучение. По словам мужчины, беглая проверка показала, что 1 676 бюллетеней из 1 893 выглядят подозрительно.

- Были, например, бюллетени, подписанные людьми, которые на момент проведения собрания жильцов уже не являлись собственниками жилья в «Полюстрово парк», - рассказывает наш собеседник. – Некоторые бюллетени дублировались – то есть, был нормально заполненный бланк от руки и на ту же квартиру была напечатанная подделка.

С подачи Романа неладное заметили и остальные жильцы. Поразмыслив, выстроили схему, по которой, скорее всего, действовали «поддельщики».

- Часть жильцов, порядка 217 человек, действительно заполнили свой бюллетень, - объясняет Растегаев. - И это есть количество людей, которые реально голосовали. Остальные 16 76 бюллетеней - чистой воды подделка, напечатанные на компьютере, на которых после проставили галочки и подписи.

ОБЩИЙ ОБМАН, НО ЛИЧНЫЙ ПОДХОД

Таким нехитрым манером, продолжает активист, ЖК «нарисовали», в частности, повышение платы за ремонт и обслуживание дома и парковочные места – первую подняли с 27 рублей за квадратный метр до 36 с копейками, вторую – 1 290 до 2017 рублей за одно машино-место. При этом никакого обоснования новых тарифов, отмечают жильцы, «управляйка» не предоставила. В итоге в заложниках у новой системы оказался весь жилой комплекс - в том числе коснулась проблема и сотрудников нашей редакции.

Личные обращения в УК «Прогресс» никакого результата не дали – Роман рассказывает, что собственников просто футболили от одного «ответственного лица» к другому. И только когда на горизонте замаячила прокурорская проверка, УК развесила объявления, что по личному обращению пострадавшего собственника готова исключить его подделанный бюллетень из подсчета. При этом собственники отмечают, что те, кто не напишут жалобы в Государственную жилищную инспекцию, останутся в подсчете голосов, несмотря на подделку.

...а также ремонте и обслуживании многоквартирного дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как бы то ни было, собственники пошли до конца и все же привлекли к делу прокуратуру. По факту жалоб на возможное нарушение законодательства ведомство начало проверку.

- На данный момент материалы проверки находятся в работе, она еще не завершена, - объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. – Соответственно, какие бы то ни было, предварительные результаты пока что озвучить не представляется возможным. Ориентировочный срок завершения всех контрольных мероприятий – начало июня.

В самой УК «Прогресс» сначала пообещали связать корреспондента «Комсомолки» с руководством и даже попросили номер телефона, но потом резко развернулись на сто восемьдесят и потребовали официальный запрос. Оперативно ответить на него специалисты управляющей компании не смогли.