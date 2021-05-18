Иначе из недоремонта не выйти: Смольный ищет новый материал для «рвущихся» труб

За весь отопительный сезон 2020-2021 на теплосетях зафиксировали 5100 дефектов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Батареи прекратили «жарить» петербуржцев, утомленных майским солнцем: очередной отопительный сезон позади. Он стартовал 17 сентября 2020 года с месячного периодического протапливания и продлился 239 дней.

– Зима была разная. Средняя температура воздуха составила плюс полградуса тепла. Но были и морозы до минус 25 в феврале, и огромные температурные скачки, которые вынуждали изменять отопительный режим и отрицательно сказывались на оборудовании, – обрисовал ситуацию председатель Комитета по энергетике Андрей Бондарчук.

За весь отопительный сезон 2020-2021 на теплосетях зафиксировали 5100 дефектов. Это ниже, чем в предыдущем сезоне, на целых 16 процентов. Впрочем, снижение это объясняется тем, что сезон горячих батарей в 2019-2020 годах был длиннее.

Чтобы прорывы труб ушли в прошлое, надо перекладывать по 350-400 из 9000 километров петербургских теплосетей ежегодно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А если считать строго и смотреть цифры за восемь холодных месяцев, то заметен тренд на пятипроцентный рост числа аварий, ведь трубы не молодеют. Статистику подпортили Пушкин и Колпино: только в этих двух районах произошел прирост на 200 дефектов.

– За сезон зафиксировано 1176 технических нарушений на внутридомовых инженерных сетях с отключением 1410 жилых домов, – добавил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев. – Больше всего дефектов было в Центральном, Кронштадтском и Адмиралтейском районах, меньше всего – в Пушкине, Петродворце и Колпине. Участки значительного износа сетей будут заменены в межотопительный период в этом году в рамках капитального или текущего ремонта.

Чтобы прорывы труб ушли в прошлое, надо перекладывать по 350-400 из 9000 километров петербургских теплосетей ежегодно. В этом году реконструкция затронет 267 километров. Темпы наращивают, но пока отживших свое – то есть тех, что старше 25 лет, – теплосетей в городе 28 процентов, а наверстать отставание не получается.

Предотвратить прорывы отчасти помогают акустические датчики, которые заранее устанавливают на самые ненадежные участки. В прошлом году ими покрыли 15 километров сетей, в этом году охватят еще 80. Но есть – пока лишь в задумке – еще более кардинальные решения.

– Мы пришли к выводу, что без создания новых материалов трубы либо новых типов покрытий трубы, которые бы продлили срок службы теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения до 50 лет, задачу выхода из недоремонта не решить, – констатировал Бондарчук. – Вопрос адресован ведущим вузам Петербурга, првлекли Институт материаловедения РАН. На сегодня готовится программа исследования. По итогу будет создан либо материал, либо вид покрытия.

К новому отопительному сезону город подготовят к 1 октября.

К новому отопительному сезону город подготовят к 1 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

5 ВОПРОСОВ В СМОЛЬНЫЙ

Что делать с недотопами и перетопами?

Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике:

– Выход – в установке в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием. Это решает массу проблем, в том числе с высокими платежами, и окупается за два-три года. В городе уже есть положительные примеры. Такую систему устанавливают, в том числе, в рамках капремонта домов.

Зачем ждать пять суток, прежде чем отключить отопление?

Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике:

– Это норма. Но она не универсальна. По нашему мнению, нужны индивидуальные решения и учет климатических условий. Будем готовить обращения в профильные министерства для уточнения данной нормы: у регионов должна быть возможность принимать решения о завершении отопительного сезона или хотя бы о переходе на периодическое протапливание самостоятельно и в особом режиме.

Что делать с «утечкой» тепла через фасады хрущевок и панельных домов?

Виктор Борщев, председатель Жилищного комитета:

– При капремонте инженерных сетей – в этом году на это направляем рекордные суммы – обязательно ставим системы погодного регулирования, а при ремонте фасадов используем энергоэффективные технологии и современные материалы. Сейчас особое внимание – на дома, где совсем уж «дырявые» фасады и где жители больше всего жаловались. Постараемся решить вопрос в кратчайшие сроки.

Статистика на мая 2021 года. Фото: Ольга ЖУК

Будет ли комиссия при оплате «белых» квитанций ГУП «ТЭК»?

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

– Того, чтобы за каждую платежку платить лишнюю копейку комиссии, не допустим. Надо стараться объединять платежки: в таком случае, понятно, комиссия будет, но минимальная.

Почему растаявший снег и дождевая вода уходят в ливневку так медленно?

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

– Были допущены ошибки при строительстве ливневки – например, сети могут изгибаться под углом 90 градусов. Подобное встречается в Приморском и Калининском районах, в Шушарах. Но вся инфраструктура уже создана, сверху проходят дороги, поэтому иногда ничего уже сделать нельзя: остается только следить за ситуацией круглый год. Хоть это и «косяки» других людей, но тем не менее. А там, где возможно, реконструкция ливневки – особенно в центре города – одна из главных наших задач.

КСТАТИ

Сроки отключения горячей воды сократят этим летом в 241 многоквартирном доме: треть зданий отключат на 1-4 дня, больше половины – еще на 11-14 дней, а жителям остальных суждено греть воду в тазиках 5-10 дней. В следующем году период летнего отключения горячей воды сократят еще в 2000 домах.