Попал в черный список - покупай новый телефон: В Петербурге с нарушителями правил езды на электросамокатах будут разбираться радикальными методами

Проблема электросамокатов в последние дни стоит в Санкт-Петербурге особенно остро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Злостных нарушителей общественного порядка будут блокировать в сервисах аренды электросамокатов по модели телефона. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил партнер и представитель сервиса Urent – одного из крупнейших сервисов проката в Северной столице – Евгений Мутовкин в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербург» (92,0 FM).

Напомним суть вопроса: Смольный в последние дни всерьез взялся за решение проблемы с арендой электросамокатов в Санкт-Петербурге. Возможность за чисто символическую денежку заполучить в свои шаловливые руки средство передвижения с колесами и мотором открыла бездну проблем – вплоть до того, что участие аварий с пешеходами и «самокатчиками» с начала сезона-2021 выросло в десятки раз. Одной из мер воздействия должна стать перманентная блокировка лихачей в приложениях, которые позволяют взять самокат в аренду.

Столкновения пешеходов и водителей самокатов происходят регулярно - сами представители кикшеринговых компаний бьют на то, что в городе просто нет достаточно развитой инфраструктуры. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сделать это несложно, - пояснил Евгений Мутовкин. – Операторы кикшеринговых сервисов имеют возможность составлять что-то наподобие черных списков пользователей. Человек, попавший в этот список, не может воспользоваться услугами сервиса – его просто блокируют в приложении – номер телефона и аккаунт блокируются на конкретных девайсах, на конкретных устройствах.

По словам Мутовкина, если пользователь один раз попал в черный список, выйти из него он может только одним способом – поменять телефон, на котором установлено приложение.

- Давайте будем честны – далеко не у всех есть возможность менять телефоны, как перчатки, просто для того, чтобы покататься на электросамокате, - заключил собеседник издания.

Отметим, впрочем, что никто не мешает взять самокатчику телефон у друга «на разок» - эту дыру новая стратегия, к сожалению, пока не перекрывает.

При этом, по словам Мутовкина, прокат самокатов контролировать сложнее, чем тот же каршеринг – в частности, потому что для аренды самоката не нужно предоставлять паспортные данные.

Доля истины в этих словах есть - количество тех же велодорожек в Санкт-Петербурге сравнительно невелико, а их обустройство не вызывает восторгов. Фото: Олег ЗОЛОТО

- И в любом случае это не станет окончательным решением проблемы, - уверен Евгений Мутовкин. – Аварии происходят потому, что в городе нет достаточной инфраструктуры. Сейчас кикшеринговые компании работают со Смольным, чтобы это исправить. И надо понимать, что аварии происходят не только с самокатами, но и с велосипедами, мопедами и так далее – и все эти транспортные средства также передвигаются по тротуарам и пешеходным дорожкам. Просто самокаты сейчас – самая резонансная тема.

Напомним: минувшая неделя оказалась отмечена сразу двумя резонансными событиями, связанными с «водителями» электросамокатов. В первом случае целая толпа «двухколесных» напала посреди Невского проспекта на известного петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна за то, что он сделал им замечание. Во втором с самоката упал солист Мариинского театра Давид Залеев. При падении он получил тяжелейшие травмы, и теперь находится в больнице под аппаратом ИВЛ.