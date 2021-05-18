Свыше трех миллиардов рублей нужно школам и садикам Петербурга на безопасность

Субсидии в 2020 году предоставили 1057 детским садам и 687 школам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Итоги работы по региональной программе «Развитие образования в Санкт Петербурге» в 2020 году подвели на заседании в Смольном. Как уточнила председатель профильного комитета Наталия Путиловская, на школы и детские сады в сумме направили 152,2 миллиарда рублей.

Достижения минувшего года таковы: открыли четыре детских центра цифрового образования, капитально отремонтировали 146 школ, починили и оснастили стадионы 48 школ, пополнили библиотеки 628 школ, наладили выплаты за классное руководство, открыли Центр опережающей профессиональной подготовки, Центр выявления и поддержки одаренных детей и технопарк «Кванториум», привели в порядок шесть загородных детских оздоровительных баз, обеспечили путевками 30 866 детей и подростков.

Субсидии в 2020 году предоставили 1057 детским садам и 22 частным садикам; 687 школам, в том числе 56 коррекционным, а также 43 частным школам; 74 колледжам и училищам.

– Вопрос безопасности в учебных и дошкольных заведениях на постоянном контроле всегда, но особо пристальное внимание к нему после трагических событий в Казани, – добавила Путиловская. – Программа антитеррористической защищенности прорабатывается постоянно. Все учреждения сформировали перечни того, что им необходимо: общая потребность превысили три миллиарда рублей. В этом году направим на вопрос безопасности 1,7 миллиарда из них – и предоставим школам и садикам возможность дальнейшей закупки и совершенствования оборудования, систем видеонаблюдения и контроля доступа.

Вопрос безопасности в учебных и дошкольных заведениях на постоянном контроле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ВОПРОС – РЕБРОМ

Как решим проблему нехватки садиков и школ в новых кварталах?

Александр БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга:

– Накоплен большой дефицит. Город взял на себя обязательство обеспечить социальной инфраструктурой всех жителей, но мы просто не успеваем за темпами строительства жилья, нет таких денег. Пересмотрели систему. Договорились с добросовестными инвесторами, поставили застройщикам условие: или пусть строят сады, поликлиники и школы, которые мы станем выкупать, или стройку останавливаем, – но без социальной инфраструктуры дома вводиться не будут. Шаг за шагом дисбаланс ликвидируем.

При этом безобразие с переводом земель сельскохозяйственного и промышленного назначения под застройку продолжается. Если в других регионах инициатор такого перевода либо платит городу, либо сам строит социальные объекты, то Петербург не получает за это ни копейки. Работаем в направлении решения проблемы.