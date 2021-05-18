За путевку в летний детский лагерь можно получить не только кешбэк, но и скидку от города.

18 мая на заседании правительства председатель Комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская заявила, что 60% скидки от города и 50% кешбэка при покупке путевки в детский лагерь никак не мешают друг другу.

Родители запросто могут оплатить свою часть суммы за путевку, 60% при этом заплатит Петербург, а в срок с 20 мая по 15 сентября они могут подать заявление и получить 50% от своих денег назад. То есть, путевка может обойтись счастливым родителям в 20%.

Резонный вопрос: как родителям из Санкт-Петербурга получить кешбэк и скидку от города за путевку в детский лагерь. Для начала родителям нужно работать по трудовому договору или служебному контракту, так как название программы «Оплата путевки детям <…> работающих граждан» на это намекает.

Далее нужно обратиться в СПб ГБУ ЦОО «Молодежный», подать заявление по форме, указанной на сайте «Санкт-Петербург Госуслуги», там же, кстати, перечисленные необходимые документы, которые надо с собой взять.

Все, вы получаете расписку о приеме документов, а ваше заявление уходит Комитету по образованию, которые и решит, предоставлять ли госуслугу. О положительном решении непременно сообщат и выдадут сертификат.

Важно, что сертификат действителен в течение 20 дней с даты выдачи, нужно успеть его предъявить в тот лагерь, который вы выберете. Их перечень указан на сайте СПб ГБУ ЦОО «Молодежный» в разделе «Перечень организаций отдыха ДРГ».

Вот так вы успешно вычеркните 60% из стоимости путевки и заплатите оставшуюся сумму. Очень важно, чтобы путевка была оплачена с карты «МИР», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. Без этого получить кешбэк, о котором будет рассказано ниже, не получится.

Ну а сам кешбэк получается гораздо проще – на карту платежной системы «МИР», с которой была куплена путевка, в течение 5 дней должно вернуться 50% от уплаченной суммы.

Если все сделано правильно, то именно таким образом «дорогой» летний отдых для детей становится выгодным вложением в их счастливое детство.