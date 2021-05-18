«Как у Булгакова! Воланд со своей свитой»: В Петербурге заметили мужчину, выгуливающего кота и ворону

Петербуржцы умиляются мужчине, выгуливающего котика и ворону. Фото: tiktok.com/@sweet_ann5

В Санкт-Петербурге в муниципальном округе Коломне заметили мужчину, выгуливавшего кота и ворону. Хозяин шел с питомцами по Мясной улице. Дружную компанию сняла на видео очевидец Анна. Девушка опубликовала запись в своем аккаунте в «ТикТоке», за два дня она собрала больше 500 тысяч просмотров и почти 73 тысячи лайков.

- Чисто питерская тусовка! – прокомментировала необычную прогулку Анна.

В комментариях к видео нашлись и другие местные жители, знакомые с героем ролика. По словам одного из них, мужчина работает в шиномонтаже неподалеку, на набережной реки Пряжки, поэтому он одет в спецформу.

Дружная компания, как рассказывают очевидцы, работает в местной шиномонтажке. Фото: tiktok.com/@sweet_ann5

- Они идут на шиномонтажку за углом, так как, реально, все вместе там работают. Заезжайте к ним, заодно послушаете историю! Будка «Шиномонтаж». Они – красавцы! – рассказывает другой очевидец.

Как заметно по видеозаписи, питомцы мужчины очень даже послушные, совсем не капризные. Ворона, например, даже не смеет летать – ходит на своих двоих рядышком. Пользователи в Сети в восторге и умилении от увиденного и соревнуются в остроумии.

- Для маленькой такой компании огромный такой секрет!

- Дядя Федор, кот и… ворона! Дядя Федор-то как вырос. А вот Шарика уже с ними нет.

- Почти как у Булгакова! Воланд со своей свитой.