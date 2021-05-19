Троих подозреваемых в жестоком нападении на известного пастора Петербурга задержала полиция

Задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на дом пастора в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала троих мужчин, подозреваемых в жестоком нападении на известного священнослужителя евангелистской церкви "Миссии Благая весть" Дмитрия Шатрова. В ночь на 19 апреля 2019 года неизвестные проникли в его дом в Курортном районе, связали скотчем, душили и ограбили.

- Когда меня душили, затягивая пакет на голове, я говорил им, что идет пасхальная неделя и Иисус любит их. Я говорил, что я люблю их и прощаю. Для меня было важно в последние минуты жизни еще кого-то привести к Богу. Но за это я только получал дополнительные удары в ответ, - рассказал после того случая "КП" Шатров.

Грабители связали проповедника и душили пакетом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бандиты, вооруженные пистолетами, избили пастора и похитили из дома более 3 тысяч Евро, банковские карты и золотую цепочку.

- Это цепочка стоит около 300 тыс. рублей, но она ценна не этим, - рассказал пастор. – Она именная, это подарок, сделанный моими заместителями по работе в церкви, как символ связи и дружбы между нами. Она была со мной 13 лет.

Подозреваемых в нападении нашли спустя два года. 18 мая 2021 года оперативники поймали троих ранее судимых жителей Петербурга и области: 48, 50 и 51 года.

- Я не знаю за что меня задержали. Сказали, что якобы кого-то на кого-то навел. То ли для ограбления, то ли еще для чего-то, - заявил в полиции один из задержанных.

Во время обысков у подозреваемых полиция нашла несколько единиц оружия, патроны различного калибра, ножи, а также комплекты формы, маски с прорезями для глаз. Все изъятое направлено на экспертизу. Мужчинам грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

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