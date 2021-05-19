Нарушений на 17,5 миллиарда рублей нашла Контрольно-счетная палата Петербурга

Ревизоры нашли миллиардные нарушения в деятельности городских предприятий. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга сообщил об огромной сумме по финансовым нарушениям, которые выявили инспекторы палаты. Речь идет о фантастической цифре в 17,5 миллиардов рублей. Причем несколько из них - на счету ГУП «ТЭК СПБ».

- В 2020 году проведено 257 контрольных мероприятий, проверено 210 объектов. Выявлено более трех тысяч нарушений на 17,5 млрд рублей. Неэффективных трат стало в три раза больше, чем в 2019 году, - заявил Константин Желудков.

В свою очередь, спикер Заксобрания, перед депутатами которого выступал глава КСП, отметил работу ревизоров.

- Громадная благодарность за вашу принципиальность и позицию. Наша КСП- самая эффективная в России. Вы - не медный пятак, чтобы всем нравится, - отметил Вячеслав Макаров.

Впрочем, работа продолжается и в 2021 году. Инспекторы палаты уже нашли существенные нарушения в деятельности одного из основных поставщиков теплоэнергии в Петербурге - ГУП «ТЭК СПб»

- Не предполагали что объем нарушений будет иметь такой гигантский размах. Сумма нарушения на первоначальный взгляд варьируется десятками млрд рублей. Проверка проводится по инициативе прокуратуры, под контролем полиции. Отмечу, это объем нарушений, не хищений. Не ставлю под сомнение добросовестность ТЭКа. Но может быть нарушения у их поставщиков. Пытаемся разобраться, - заявил глава КСП.

Позднее пришел официальный комментарий от пресс-службы ГУП «ТЭК СПб»:

- Окончательный отчет Контрольно-счетной палаты на сегодняшний день не предоставлен ГУП «ТЭК СПб». Предприятию передан предварительный акт, подавляющее большинство замечаний в котором получит со стороны ТЭКа комментарии о законности и экономической целесообразности действий. Пояснения на замечания в установленном порядке будут переданы аудиторам КСП. Со стороны Предприятия нарушений нет, на все замечания, найденные аудиторами КСП, имеются обоснования об экономической эффективности, - говорится в сообщении.