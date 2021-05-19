Игровой педагог и автор «Мышематики» Женя Кац проведет бесплатный мастер-класс «Лето перед школой»

Женя Кац проведет 20 мая онлайн мастер-класс «Лето перед школой». Фото: Из личного архива

В четверг, 20 мая, в социальной сети «Инстаграм» «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге @kppiter состоится прямой эфир с игровым педагогом и автором «Мышематики» Женей Кац @zhenia.kats. Она проведет мастер-класс «Лето перед школой», на котором расскажет и покажет, как можно учить дошкольников в игре.

Подключайтесь к играм и родители, и дети 5-8 лет. Педагог обещает, что будет интересно. Фото: Из личного архива

- Подготовка к школе часто выглядит как настоящая школа - с партами и уроками. А я покажу, что можно делать летом интересного, и как эти игры помогут детям быть более уверенными и успешными в школе, - отмечает Женя Кац. - Приходите играть и родители, и дети 5-8 лет. Поиграем в математику с ножницами, математику с кубиками и другие игры, которые вы сможете использовать дома. Берите побольше бумаги, ножницы и игральные кубики.

Если ребенок пока не очень уверенно читает, то в какие словесные игры можно с ним поиграть прямо сейчас? А если он пока пишет только печатными буквами, пора ли покупать прописи, или можно и в прописи тоже играть? На эти и другие вопросы читателей Женя ответит в конце прямого эфира.

КОНКРЕТНО

Вы можете отправить свои вопросы заранее на почту spb-red@phkp.ru с пометкой «вопрос для Кац». Начало в 18.00.