Вселенский волчок: Как в Ленинграде разрабатывали приборы для навигации в космосе

Данные о развитии космической отрасли хранятся в четырнадцати фондах архива научно-технической документации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Раньше люди ориентировались на Земле по звездам. Сегодня ориентируются в космосе по точным земным приборам, главный из которых – гироскоп. В честь 60-летия полета Гагарина архивы Петербурга опубликовали ранее засекреченные документы о ленинградских ученых, которые стояли у истоков межпланетной гироскопии – особом разделе космонавтики и ракетотехники.

БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»

Виртуальная выставка «Как первыми сумели достичь заветной цели», названная цитатой из стихотворения Владимира Войновича о далеких планетах, доступна на портале «Архивы Санкт-Петербурга». О вкладе Ленинграда в исследования и разработки для управляемых космических полетов рассказывают документы из фондов Центрального государственного архива научно-технической документации (ЦГАНТД) Санкт-Петербурга и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Документы, которые сейчас представлены на выставке, ранее были засекречены. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Всего в нашем архиве свыше полумиллиона документов, которые хранятся в 512 фондах. И в 14 из них можно найти данные о разработках в космической отрасли, – рассказывает главный археограф ЦГАНТД Петербурга Ольга Миронова. – Для выставки мы отсканировали около тридцати листов из 7 фондов, которые охватывают период с начала 30-х годов по конец 60-х.

Экспонаты – диссертации и отчеты по научным исследованиям – свидетельствуют: на заре освоения космоса Ленинград был научным, конструкторским и производственным центром в области гироскопии. Фактически без разработок наших ученых запустить ни человека, ни даже современные для той поры спутники в космос было бы невозможно.

Для выставки отсканировали около тридцати листов из 7 фондов, которые охватывают период с начала 30-х годов по конец 60-х. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работа закипела в Ленинграде еще за четверть века до полета Юрия Гагарина. Проблему навигации и стабилизации космических кораблей пытались решить в четырех институтах города на Неве. Кафедры в них основали с подачи небольшой группы ученых-энтузиастов.

В МОРЕ НЕВЕСОМОСТИ

Одним их отцов-основателей теории гироскопов, а также теории качки корабля, вибрации судов и их непотопляемости, стал выдающийся математик, механик и кораблестроитель, генерал флота, академик Алексей Крылов. Именно он участвовал в разработке профиля кафедры навигационных приборов в Ленинградском институте точной механики и оптики, которая начала готовить специалистов с 1937 года. Необходимость в них возникла, когда в 30-х навигационные приборы в СССР начали выпускать в промышленных масштабах.

– Кораблестроение было сердцевиной его души, – так отзывался о Крылове его близкий друг, академик Абрам Иоффе.

Алексей Крылов. Фото: Общественное достояние

В создании кафедры и подготовке первых специалистов участвовал и инженер-контр-адмирал, родоначальник применения гироприборов и систем гиростабилизации на флоте Борис Кудревич.

– А при чем здесь флот? – интересуемся у архивистов.

– Дело в том, что, выходя в открытый космос и находясь в невесомости, корабль испытывает на себе похожее воздействие, что и в воде или под водой: качка, вибрации, необходимость стабилизации судна. Но на это накладываются другие факторы: вращение, радиация. Вот почему разработать системы для условий, которые на Земле не встречаются, было так сложно.

Борис Кудревич. Фото: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В наши дни кафедра, переросшая в отдельный институт, работает над спутниковыми системами ориентации и навигации для космических аппаратов, наблюдающих за поверхностью Земли.

ЗАГАДОЧНЫЙ «СФИНКС»

С 1933-го Крылов и Кудревич были научными консультантами на заводе НИИ-303 «Электроприбор» (ныне перерос в ЦНИИ) – предприятии, где полученные в ИТМО знания применяли и продолжают применять на практике. Тогда здесь создавали первые гироскопические приборы в СССР. Управлял процессом блестящий конструктор Николай Остряков, а его помощником был Сергей Фармаковский – один из создателей системы «Сфинкс».

Сергей Фармаковский. Фото: ЦНИИ «Электроприбор»

«Сфинкс» – гироскопическая система для программной ориентации и стабилизации искусственного спутника Земли, – гласит рассекреченная справка 1966 года из архивных фондов. – Работа над «Сфинксом» была начата в 1960 году. Приборы успешно прошли лабораторные испытания. В 1961 году система была одобрена».

«Сфинкс» весом 65 килограммов предназначался для объектов типа «Зенит» – под этим именем до 1994 года запускали беспилотные спутники-фоторазведчики. «Зенит» стал самым многочисленным типом спутников, ведь за все время их запустили более пятисот. Первая удачная попытка датирована 28 июля 1962 года: третий по счету «Зенит» смог отправиться в космос и возвратиться с фотографиями. Предыдущий аппарат с орбиты так и не вернулся из-за сбоя в ориентации, а первый «Зенит» взорвался в момент запуска.

Прибор был предназначен для беспилотных спутников-фоторазведчиков. Из фондов ЦГАНТД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Разведчик «Зенит» был одной из модификаций – беспилотной – космического корабля «Восток». А его собрат «Восток-3»отправил в космос Гагарина. В подготовке пилотируемого аппарата также участвовали ученые «Электроприбора». За разработку гироскопического оборудования для корабля летом 1961 года коллектив предприятия удостоили наград.

За разработку гироскопического оборудования для корабля летом 1961 года коллектив предприятия удостоили наград. Из фондов ЦГАНТД. Фото: Олег ЗОЛОТО

«За успешное выполнение специального задания правительства по созданию образцов ракетной техники, космического корабля-спутника «Восток» и осуществление первого в мире полета этого корабля с человеком на борту» шестерых специалистов «Электроприбора» наградили орденом Трудового Красного Знамени, шестерых – орденом «Знак Почета», шесть человек получили медаль «За трудовую доблесть», еще шесть – медаль «За трудовое отличие». В наградной список попали и руководство, и обычные токари и фрезеровщики.

А КТО ЕЩЕ?

– Академик Анатолий Лурье

Анатолий Лурье. Фото: СПбПУ

Заведовал кафедрой в Политехническом институте. Во время Великой Отечественной искал решение проблемы стабилизации субмарин. Позднее, в мирное время, на рубеже 50--60-х годов под его руководством исследовали системы стабилизации спутников.

– Павел Сайдов

Павел Сайдов. Фото: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Возглавил кафедру «Гироскопические приборы и устройства» ЛЭТИ. По его инициативе в середине 60-х здесь начали создавать ядерные и лазерные гироскопы – приборы, отличающиеся повышенной чувствительностью.

– Профессор Всеволод Павлов

Всеволод Павлов. Фото: ГУАП

Доктор технических наук, автор первого отечественного учебника по гироскопическим приборам (опубликован в 1946 году). В наше время последователи возглавляемой им кафедры в ЛИАП (ныне Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения)разработали уникальный магнитный подвес для аэрокосмических исследований.

СПРАВКА

Гироскоп – устройство, реагирующее на изменение ориентации тела, на котором оно установлено, в пространстве. Бывают различных типов, но самый простой пример – юла. Гироскопы используются в системах навигации на Земле, а также ориентации и стабилизации аппаратов в космосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что скрывает башня: 4 космические разработки ленинградских ученых

Изобретения использовали для кораблей «Зенит» и «Буран» (подробности)