Список садоводств Ленинградской области, где открылись амбулатории для петербургских дачников

Появился список амбулаторий в садоводствах Ленобласти, куда могут обратиться петербуржцы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В этом году в садоводствах Ленобласти заработают 43 амбулатории, куда смогут обратиться за медпомощью петербургские дачники. Многие уже начали открываться для пациентов с 1 мая, а с начала лета постепенно заработают все запланированные медпункты. Большинство из них находится в садоводческих товариществах на территории Ленобласти. В соседний регион на свои дачные участки ежегодно выезжают порядка 2,5 миллионов петербуржцев. Чтобы попасть к врачу, при себе садоводам нужно иметь полис, паспорт и СНИЛС. Работают медпункты со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные) с 9:30 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). Принимать пациентов амбулатории будут весь дачный сезон – до 30 сентября. Приводим полный список амбулаторий в садоводствах.

Список амбулаторий в садоводствах Ленобласти – 2021

Волховский район ЛО:

СНТ «Ладога», СМ «Пупышево». Адрес: участок №1, строение ФАП

СНТ «Рубин», СМ «Пупышево» Адрес: ул. Липовая, строение ФАП

Всеволожский район ЛО:

СНТ «Балтиец». Адрес: 1-я Лесная ул., строение ФАП

СНТ «№2 им А.А. Кулакова», СМ «Васкелово». Адрес: 6-я линия, медпункт

СНТ «Защита», СМ «Ново-Токсово». Адрес: Ленинградское ш., 24 км, участок 26, медпункт

СНТ «Остров». Адрес: 1- линия, строение ФАП

ТСН «Белоостров». Адрес: ФАП строение 2

СНТ «Союз». Адрес: 10-я линия, д. 219А

СНТ «Скиф». Адрес: ул. Археологов, строение ФАП

СНТ «Дружное-3», СМ «Ново-Токсово». Адрес: ул. Центральная, д. 65

СНТ «Северное сияние 2», СМ «Васкелово». Адрес: участок 2, д.77\Участок 77

СНТ «Баррикада», СМ «Дунай». Адрес: ул. Ладожская д. 39\1

Выборгский район ЛО:

ТСН «Светлая гора». Адрес: Центральная линия, д. 95, строение ФАП

СНТ «Актер», СМ «Лебяжье». Адрес: ул. Поэтическая, д. 5

СНТ «Озерное», СМ «Кирпичное». Адрес: ул. 4- озерная, уч. 36

Выборгский район СПб:

СНТ «Левашово». Адрес: 4 аллея, д.15

Гатчинский район ЛО:

СНТ «ЛОМО», СМ «Чаща». Адрес: 7-8 линия, участок 3, строение3\1

СНТ «Строитель», СМ «Антропшино». Адрес: ул. Набережная, уч.55, строение55\1

СНТ «Березка», СМ «Чаща». Адрес: 5 линия, строение ФАП

СНТ «Авиатор», СМ «Новинка». Адрес: ул. Центральная, строение ФАП

СНТ «Азимут», СМ «Кобринское». Адрес: Линия 1, уч. 1

СНТ «Пламя», СМ «Учхоз». Адрес: 21 линия, строение ФАП

Кингисеппский район ЛО:

СНТ «Корвет на Купле». Адрес: Здание правления, квартал 27

Кировский район ЛО:

СНТ «Восход Фрунзенское», СМ «Восход». Адрес: Здание правления

СНТ «Ладога», СМ «Восход». Адрес: 51-52 км Мурманского ш., участок № 15, строение 15-1\участок 1707 8-Ладожская д. 42А

СНТ «Дружба», СМ «Грибное». Адрес: 2-я Садовая, строение ФАП

СНТ «Заречное», СМ «Славянка». Адрес: 3-я линия, уч. 396а

СНТ «Октябрьский». Адрес: ул. Садовая, д. 52

СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8». Адрес: 23-линия строение ФАП

СНТ «Заря», СМ «Восход». Адрес: ул. Центральная, уч. 254

СНТ «Восход Василеостровское», СМ «Восход». Адрес: 54-56 км Мурманского ш., ул. Балтийская, д.1

СНТ «Чайка», СМ «Келколово-2». Адрес: ул. Железнодорожная, д. 1А

СНТ «Строитель», ССНТ «Станция Назия». Адрес: ул. Магистральная, строение медпункта

Ломоносовский район ЛО:

СНТ «Красногорское». Адрес: 7-я линия, д. 65А

СНТ «Флора 2». Адрес: ул. Центральная, строение ФАП

СНТ «Самсон». Адрес: ул. Самсониевская, строение ФАП

СНТ «Макаровец», ТСН «Новая Ропша –Лесное». Адрес: ул. Надречная, д.2

Лужский район ЛО:

СНТ «Эстри», СМ АСНТ «Дивенская северный массив». Адрес: Здание правления

СНТ «Мелиоратор», СМ АСНТ «Дивенская южный массив». Адрес: уч. 347,строение ФАП

Московский район СПб:

СНТ «Зеленый сад». Адрес: 26 линия, строение ФАП

Тосненский район ЛО:

СНТ «Здоровье», СМ «Радофинниково-Восточная сторона». Адрес: Невский проспект, строение ФАП

СНТ «Электроаппарат», СМ «Бабино- 2». Адрес: участок 8-2, строение 3В

СНТ «Строитель», СМ «Радофинниково-Западная сторона». Адрес: линия 19, уч. 5