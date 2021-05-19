Справки и рецепты не выдаем: Как будут работать амбулатории в садоводствах Ленинградской области летом 2021 года

В садоводствах Ленобласти для петербургских дачников откроются 42 амбулатории. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дачный сезон в самом разгаре: традиционно с мая по сентябрь в соседнюю Ленобласть на свои участки выезжают порядка 2,5 миллионов горожан. Многие из них – люди старшего возраста, поэтому вопрос медицинской помощи для них особенно актуален, в том числе, и в период коронавируса. В этом году в садоводческих товариществах для петербуржцев заработают 43 амбулатории в рамках проекта государственно-частного партнерства «Полис. Участковые врачи». Причем десять из них – там, где раньше вообще не было никаких медпунктов поблизости. Узнали, как будут работать амбулатории в садоводствах Ленинградской области летом 2021 года, где откроются новые пункты и с чем чаще всего приходят к врачу дачники.

САДОВОДСТВА И НЕ ТОЛЬКО

В прошлом году медпункты в садоводствах открыли раньше обычного срока, в средине весны, – ведь многие уехали на самоизоляцию за город. Сейчас «коронавирусный» вопрос так остро не стоит, так что амбулатории постепенно начали свою работу с 1 мая. На данный момент свои двери распахнули уже 25 медпунктов, а с начала лета к ним будут добавляться остальные.

– Основной сезон для нас – и садоводческий, и сезон школьных каникул – с 1 июня по 31 августа. В этот период начинает работать максимальное количество медпунктов, – рассказал «КП-Петербург» начальник отдела проектной и инвестиционной деятельности компании «Полис», куратор направления медицины в садоводствах Георгий Каменев.

В амбулаториях будут работать врачи общей практики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За 2020-й для петербургских дачников, как и обещали, построили 12 новых амбулаторий. К ним добавятся еще три ранее не запущенные – так что всего новых пунктов в этом сезоне будет 15. Что интересно, из них десять появятся там, где раньше о враче можно было только мечтать. Конечно, обращаться туда смогут не только дачники из определенных товариществ. В округе каждого медпункта не меньше пяти садоводств. И только по примерным подсчетам все амбулатории охватывают около 110 тысяч человек. А ведь к дачникам еще приезжают родственники, друзья, гости. Конечно, в первую очередь амбулатории по программе созданы для петербуржцев, которые выезжают на долгое время на свои участки и не могут обратиться за медпомощью в городе. У жителей Ленобласти в этом смысле есть преимущества – ведь они находятся на «своей» территории и могут добраться до своих врачей. Однако, конечно, экстренную помощь в медпунктах окажут любому человеку.

«ДАЧНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ

Важно понимать, что амбулатории в садоводствах – это не поликлиника, поэтому идти туда за разного рода справками не стоит.

– Врач в медпункте не может выполнять все, чем занимается поликлинический участковый в городе, – например, выпиской льготных рецептов, направлений на прохождение медико-социальной экспертизы, выпиской листов нетрудоспособности. В садоводствах делается упор непосредственно на медицину, на конкретное оказание медпомощи, – отмечает Георгий Каменев.

В округе каждой амбулатории находится сразу несколько садоводческих товариществ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кстати, в прошлом году за сезон в амбулатории обратились порядка 70 тысяч раз. Чаще всего дачники приходят к врачу с простудами, обострениями хронических заболеваний, с укусами клещей и других насекомых, змей, собак. А еще – с травмами, которые получают во время огороднических, бытовых или строительных работ. Что касается экстренных ситуаций – тут тоже все продумано.

– С медучреждениями в районах Ленобласти выстроены взаимоотношения, есть так называемая маршрутизация: доктор в медпункте знает, откуда и какого врача нужно вызвать, с кем дистанционно консультироваться, куда направлять больного, – добавляет куратор направления медицины в садоводствах.

Работают в амбулаториях врачи общей практики, которые окажут всю необходимую первую помощь, а при необходимости – вызовут скорую.

– В прошлом году скорые помощи были настолько загружены из-за коронавируса, что им было практически невозможно выезжать в садоводства – не потому что расстояние или плохие дороги, а просто все были заняты и бригад не хватало. И врачи в садоводствах в этом смысле очень помогли, были с пациентами до приезда неотложной помощи, сохраняли им жизнь и были даже героические случаи спасения, – рассказывает Георгий Каменев.

А ЧТО ЕЩЕ?

В этом году с особым вниманием власти и Петербурга, и Ленобласти отнеслись к вакцинации садоводов. Организовывать ее будут в зависимости от запроса самих садоводов на прививки. Если наберется достаточное количество желающих вакцинироваться, представители товариществ могут обратиться с этим вопросом в медпункты. Правда, пока запрос поступил только от трех садоводств – в ближайшие выходные в одном из них как раз вакцинируют дачников. Стоит помнить, что к решению вакцинироваться в садоводстве нужно отнестись серьезно: ведь даже просто привезти вакцину на дачи и организовать прививочный пункт – дело непростое.

НА ЗАМЕТКУ

Все медпункты в садоводствах работают пять дней в неделю – со среды по воскресенье. Понедельник и вторник – выходные. Большинство работает по графику с 9:30 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Режим работы также можно уточнить непосредственно в самом медпункте. Принимать пациентов они будут до 30 сентября.