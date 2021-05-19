Похолодание придет в Петербург к концу рабочей недели

Пасмурная погода придет в Петербург к выходным. Фото: Олег ЗОЛОТО

30-градусная жара в Петербурге сменится резким и чувствительным похолоданием. В город придет новый атмосферный фронт, который принесет облака и понижение температуры. Впрочем, ничего критичного не произойдет - просто погода вернется к своим нормативным показателям.

- День 19 мая в Петербурге стал самым теплым с начала года (температура поднималась до +30,1 градуса - прим.ред.). До этого было максимум +27,5 (12 мая), - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - Но уже вечером в город придет холодный атмосферный фронт, пойдут грозовые дожди, температура станет понижаться. Уже 20 мая днем будет не выше +20 градусов.

Но если четверг окажется, еще более-менее теплым, пусть и с грозой, то уже в пятницу термометры покажут не выше +14...+16 градусов. Есть в Петербурге такая традиция - погода портится ровно к выходным.

- В следующие четыре-пять дней жары явно не будет, ожидается преимущественно облачная погода, с кратковременными дождями, но скорее всего без гроз. Температура днем будет держаться в пределах +15...+20 градусов, - отметил метеоролог.

Вместе с этим городской гидрометцентр обещает петербуржцам усиление ветра с резкими порывами в субботу и просто ветер в воскресенье.

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