Обездоленным петербуржцам начнут выдавать деньги на покупку компьютеров и мебели

Новый проект помощи населению правительство Петербурга планирует запустить в ближайшее время. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, начнут выдавать деньги на покупку мебели, одежды и бытовой техники. Новый проект запускает городской комитет по социальной политике, он должен заработать уже в ближайшее время.

ЗАКАЗЫВАТЬ НЕ ДАДУТ

Официально инициатива комитета называется «Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта». Для Петербурга, как мы уже сказали, это новшество – до этого аналогичная программа в «пилотном режиме» действовала в 21 регионе России, и Северная столица в этот список не входила.

- У нас будет, условно говоря, три направления работы, - рассказала «Комсомолке» заместитель председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова. – Первое – предоставление помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Под «трудной ситуацией», поясняет Елена Фидрикова, понимается любое событие, которое ведет к падению дохода семьи ниже прожиточного минимума: от потери работы до рождения ребенка.

Получить помощь можно будет, например, на покупку мебели... Фото: Артем КИЛЬКИН

- Условный пример – к нам обращается одинокая мамочка и говорит: «мне не на что собрать ребенка в школу», - поясняет Елена Фидрикова. – Мы смотрим, что именно ей требуется, в какую сумму это обойдется, а дальше – выделяем ей эту сумму. Но только на условиях строгой отчетности – то есть, после покупки условных красок, ручек и портфеля для ребенка она должна будет предоставить чеки, чтобы мы видели, что деньги ушли именно на то, что нужно. То есть, заключается социальный контракт – мы помогаем, но только на взаимных условиях.

Материальную помощь планирует также выдавать на покупку одежды, компьютеров, бытовой техники и даже мебели, если того требует ситуация. Правда, есть один момент: в месяц одна нуждающаяся семья может получить не больше прожиточного минимума, то есть, не больше 11 910 рублей. Сам по себе контракт будет заключаться на срок от трех до 12 месяцев – с возможностью продолжения, если будут уважительные причины.

Всего на исполнение социальных контрактов на этот год выделено порядка 700 миллионов рублей, причем 70 % - из бюджета Санкт-Петербурга и 30% - из федерального. В комитете по соцполитике отмечают, что если программа будет пользоваться популярностью, на следующий год финансирование могут увеличить.

...или на приобретение школьных принадлежностей. Фото: архив «КП»

ВЫЛЕЧИТЬ И НАПРАВИТЬ

- Кроме того, мы планируем помогать людям, которые лишились работы – опять же, разбираться с каждым конкретным гражданином, в случае необходимости направлять его на переобучение или курсы повышения квалификации и так далее, - отмечает Елена Фидрикова. – Той же мамочке из первого примера, скажем, мы можем предложить пойти на какие-то курсы, выучиться, получить специальность и рабочее место. Кроме того, если, скажем, какой-то условный житель Санкт-Петербурга имеет зависимости – алкогольную, наркотическую и так далее – то он может обратиться к нам, и мы вместе с другими комитетами Смольного составим для него индивидуальную, расписанную по дням программу реабилитации. И пока он по этой программе двигается, ему будут начисляться определенные меры социальной поддержки – то есть, финансовая выплата в размере прожиточного минимума. Наконец, третье направление – поддержка индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Законопроект о новой программе помощи населению уже рассмотрен и одобрен губернатором, он должен вступить в силу в ближайшее время. Чтобы принять в нем участие, нужно обратиться в районные отделы социальной защиты населения. Там с человеком заключат контракт, а потом – передадут для сопровождения Центру помощи семье и детям. Всего в 2021 году город планирует оформить не менее 9 000 таких договоров.