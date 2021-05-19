Воронку в небе заметили над Кингисеппом

Воронка образовалась над Кингисеппом во время грозы. Фото: vk.com/dtp47rus / Карина Белова

Красивые, завораживающие, но пугающие кадры сняли жители Кингисеппа. Над этим городом зависла настоящая воронка, в которую затягивало облака. Позднее метеоролог цента «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 18 мая над Кингисеппом прошел смерч.

- По Кингисеппу промчался смерч! Торнадо в Ленобласти! - отметил специалист.

А уже 19 числа на город обрушилась очередная напасть: непогода принесла в Кингисепп крупный град. Льдины, размером с перепелиное яйцо побили дачные постройки и машины. Но местные жители не унывают: «Теперь помимо масок, нужно еще и каски всем одевать».

А уже 19 мая над городом прошел град. Фото: vk.com/dtp47rus / Елена Михайлова

Отметим, что в Петербурге также ожидают новый удар непогоды, хотя город еще не оправился от вчерашнего: 18 мая во время грозы было сломано 261 дерево, а в результате обрушения козырька в ТЦ у метро «Пионерская» пострадали четыре человека, в том числе ребенок.