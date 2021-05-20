Военкор Александр Коц назвал фильм «Турист» примером «мягкой силы» России

Кадр из фильма «Турист».

Фильм «Турист» о реальных событиях в Центральноафриканской Республике — это первая ласточка зарождающейся «мягкой силы» России. Такое мнение высказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Премьера российско-центральноафкранского фильма прошла в РФ 19 мая на телеканале НТВ.

Кинолента основана на реальных событиях, которые происходили в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года. Главным героем картины стал российский инструктор с позывным «Турист», который прибыл в составе группы для обучения военнослужащих местной армии (FACA).

События в ленте развиваются таким образом: местные боевики под руководством экс-президента Франсуа Бозизе попытались осуществить государственный переворот, напав на столицу страны — город Банги. Турист вместе с другими инструкторами попадает в переделку. Россиянин берется за оружие, чтобы защитить местных жителей.

По мнению Александра Коца, фильм о российских инструкторах в ЦАР действительно получился интересным.

- Крепкий боевик без сценарных изысков, но как первая ласточка зарождающейся «мягкой силы» России — очень даже, — заметил Александр Коц.