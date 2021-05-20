Петербургские врачи рассказали о появлении клеточного иммунитета при коронавирусе

В Городской больнице №40 начали проводить исследование клеточного иммунитета при COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурга начали проводить исследование клеточного иммунитета при коронавирусе. Работу ведут врачи Городской больницы № 40. Помимо уже всем известных антител, при столкновении с вирусом у человека играет большое значение клеточный иммунитет, прежде всего Т-лимфоциты. Об исследовании медиков в четверг, 20 мая 2021 года, рассказал комитет по здравоохранению города.

- В ряде случаев эти клетки способны элиминировать вирус без помощи антител. Предполагается, что такая ситуация может возникнуть, например, при контакте человека с низкой дозой возбудителя: Т-клетки уничтожают вирус без значимой активации антителообразования. В этом случае уровень выработавшихся антител может не определяться обычными тест-системами, - пояснили в комитете.

Предполагается, что такой клеточный ответ у людей вырабатывается в связи с циркулирующими "простудными" коронавирусами, к которым вырабатывает долговременная иммунная память. Именно поэтому некоторые люди не восприимчивы к COVID-19. По данным ряда исследований, у 93% людей, встречавшихся с вирусом SARS-CoV-2, формируется устойчивый Т-клеточный ответ. При этом антитела к коронарирусу были обнаружены только у 60% из них

- С целью комплексной оценки иммунного ответа совместно с тестами на оценку уровня антител имеет смысл определять Т-клетки, специфично отвечающие на антигены вируса SARS-CoV-2. В нашем арсенале появилась тест-система, специально предназначенная для выявления в крови Т-лимфоцитов, которые реагируют на коронавирус, - рассказала руководитель научно-исследовательского отдела инновационных и конверсионных программ Ольга Шнейдер.

Ученые надеются, что такая память клеток может остановить развитие тяжелого заболевания. Сейчас специалисты изучают кровь первых пациентов, врачей больницы, переболевших коронавирусом.

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