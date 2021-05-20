Справка о вакцинации не поможет: Пассажиров без масок снова будут штрафовать в общественном транспорте Петербурга

Смольный готовит усиление мер эпидемической безопасности на общественном транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масочный режим, от которого в последние месяцы в Санкт-Петербурге осталось лишь одно название, снова становится актуальным. В минувшую среду, 19 мая, вице-губернатор Максим Соколов заявил, что в Северной столице усилят меры безопасности на транспорте. «Комсомолка» рассказывает, что имелось в виду.

РАССЛАБЛЕННОСТИ - БОЙ

Напомним, впервые о грядущем «закручивании» гаек в Санкт-Петербурге заговорили в начале недели на фоне постоянных сообщений о растущей заболеваемости коронавирусом. По информации «Комсомолки», Максим Соколов уже раздал необходимые поручения всем профильным ведомствам и организациям – от «Горэлектротранса» до непосредственно транспортного комитета.

Усиление мер коснется всех видов транспорта - и подземного и надземного. Фото: Олег ЗОЛОТО

- На данный момент речь идет прежде всего об усилении контроля за соблюдением масочного режима, - рассказал нашему изданию в последнем. – Существует межведомственная транспортная комиссия, которая на постоянной основе занимается выявлением нелегальных мигрантов. Теперь среди приоритетов у ее специалистов будет и соблюдение масочного режима среди пассажиров. Кроме того, сами проверки планируется сделать более частыми.

На «безмасочников», уточняют в пресс-службе, специалисты комиссии будут составлять протоколы. После их передадут в правоохранительные органы, и расслабившегося гражданина вызовут в полицию, чтобы выписать ему штраф. Сумма взыскания осталась прежней – 4 000 рублей. Если гражданин попадется повторно, ее увеличат до 5 000 рублей.

- Контроль на местах тоже будет усилен, - отметили в комитете по транспорту. – Так, рассматривается вопрос о том, чтобы снова перестать пассажиров без масок в метро, как это было во время первой и второй волн эпидемии.

В числе прочих рассматривается вопрос о том, чтобы не пускать пассажиров без маски в метрополитен. Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕ МАШИТЕ СВОИМ СЕРТИФИКАТОМ!

Пока что стратегия «усиления мер» находится на раннем этапе. Так, например, не вполне ясно, будут ли, как в прошлом году, усиливать полицейскими службу транспортной безопасности метрополитена. В комитете по законности «Комсомолке» пояснили, что к ним пока никаких распоряжений и просьб от других ведомств не поступало – но тем не менее они «готовы включиться в работу».

Заодно представители комитета пояснили «Комсомолке», что будет, если человек без маски, «пойманный» межведомственной транспортной комиссией где-нибудь в метро или троллейбусе, вдруг достанет из кармана синенькую книжечку прививочного сертификата. Оказалось, никаких преимуществ ему это не даст и ответственность с него не снимет.

- Роспотребнадзор неоднократно заявлял, что те люди, которые сами не болеют – в том числе потому, что прошли вакцинацию – все равно могут быть переносчиками инфекции, - уточнили в ведомстве. – Поэтому в данном случае проверяющие будут руководствоваться исключительно постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, где четко прописаны права и обязанности граждан во время эпидемии коронавируса. Никаких послаблений и «смягчающих обстоятельств» - в том числе для вакцинированных - оно не предусматривает.

Будет ли принимать участие в рейдах полиция, пока не известно - зато ясно, что безмасочников будут штрафовать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее мы рассказывали, что Смольный готовится усиливать меры эпидемической безопасности в Санкт-Петербурге не только на транспорте, но и во всех остальных сферах. Рассматривают власти и возможность нового локдауна - однако, к счастью, пока только в теории.

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