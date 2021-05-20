Малолетняя узница – о годах войны: «Весь участок, который нам выделили, был в воронках от снарядов»

Елена Васильевна Смильгюс. Фото: Александр Голиков.

Рядом с Петербургом расположились сотни небольших деревушек, в которых живут пожилые люди - ветераны войны и труда, блокадники. Часто им некому помочь с возникающими бытовыми задачами в доме и на огороде, многим нужны обычные медикаменты и еда, ведь выезд в город для них по состоянию здоровья практически невозможен. Поэтому «Комсомольская правда» в Петербурге решила запустить проект «Родные люди»: в течение двух месяцев мы будем помогать тем, кто действительно в этом нуждается.

ВЫ ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕТРУДИТЕСЬ

В получасе езды от Петербурга, в небольшом поселке Горелово, нашу команду с самого утра ждала Елена Смильгюс. Ей 82 года, но, несмотря на возраст и тяжелую судьбу, героиня нашего проекта бодро встретила волонтеров и блогеров.

- Как много всего, неужели это мне? - спросила Елена Васильевна, глядя на сумки и коробки с подарками. - Пойдемте, я поищу для вас одежду - не будете же вы такие нарядные в огороде работать.

Сразу за хозяйкой дома, игнорируя большого сторожевого пса, нас встретили две упитанные кошки. У каждой из них по несколько котят: такое пушистое пополнение случается практически каждый год и котят сразу разбирают соседи.

- Уж больно красивые, практически породистые. Если нравятся, можете забрать себе, - предложила наша героиня.

Одна из подопечных Елены Васильевны встречает команду «Комсомольской правды». Фото: Александр Голиков.

Елена Васильевна спешит показать волонтерам свои владения. Опираясь на палочку, она не без труда передвигается между многочисленными дорожками придомовой территории.

- Надо бы деревья срубить да пни выкорчевать, - вздыхает хозяйка дома, показывая на яблони, - а то плодоносят уже плохо, а из-за них свет на грядки не попадает. Вы только не перетрудитесь. Если дождь начнется, сразу идите в дом!

ЖИЗНЬ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Фото: Александр Голиков.

Семья Елены Васильевны получила этот дом и участок сразу после Великой Отечественной. Героиня проекта с трудом вспоминает военные годы. Ее отца убили немцы - избили зимой и оставили на улице. Он был главным инженером на заводе имени Жданова и в тот вечер возвращался домой, чтобы передать семье еду.

- Мама осталась одна с четырьмя детьми, - рассказывает Елена Васильевна. - А через неделю после смерти отца территорию оккупировали немцы. Нас посадили в «вагоны-телятники» и увезли в Латвию.

Елена Васильевна хорошо помнит, как прошел их путь. Первый раз поезд остановился в Сланцах, там всех пленных провели через длинный коридор, огороженный колючей проволокой. Через каждые полтора метра стояли немцы с собаками. Всех загнали в один барак, чтобы провести дезинфекцию, - так тогда называли холодный душ.

- Нас сразу загнали в огромное помещение, стены внутри были покрыты льдом. Всех заставили помыться холодной водой. А пока мы мылись, немцы дезинфицировали нашу одежду. Пришлось на морозе одеваться во все мокрое, - продолжает Елена Васильевна.

В Латвии родных разделили: старших детей отправили к одним «хозяевам», а позже перевезли в Германию, а Елену с матерью отправили в другую семью. Там, в Латвии, на оккупированной территории они прожили до 1945 года.

Фото: Александр Голиков.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

- Нас освободили русские летчики. Помню, когда они прилетели, мы побежали их встречать. Вокруг все радуются, целуются, а я подошла к летчику и говорю ему: «Не целуй мою маму, у нее папа умер, ее целовать нельзя». Нас вернули на родину. Общежитие, в котором мы жили до войны, было полностью разрушено. Нашей семье тогда выдали этот участок - он был весь в воронках от снарядов, пришлось все восстанавливать.

Героиня проекта показывает свои владения. Фото: Александр Голиков.

После войны семья осталась без помощи. Елена Васильевна окончила только семь классов, а сразу после устроилась прядильщицей на фабрику. Приходилось работать по восемь часов в три смены в тяжелых условиях - в цехе всегда была высокая температура и влажность. После фабрики она устроилась на завод «Редуктор» кладовщицей, а позже встала к станку. Параллельно окончила школу рабочей молодежи и, проработав электромонтажницей восемь лет, поступила в медицинское училище.

- На последнем курсе я стала работать санитаркой, а потом устроилась в клинику, в которой лечили детей с раком крови. Там я проработала медсестрой десять лет. Я очень переживала за каждого ребенка, они умирали у меня на руках. Лейкоз, сами знаете, никто там долго не жил. Я каждый раз приходила домой серая, как земля. А потом знакомая позвала медсестрой в колонию, где я проработала двадцать пять лет, - делится пенсионерка.

Фото: Александр Голиков.

ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ ЖДУТ

Сейчас Елена Васильевна едва ли может сама следить за участком: огород, теплицы, домашние животные - на все это уходит много сил. А задач накопилось немало: вскопать грядки, посадить цветы, спилить старые деревья. В рамках проекта мы решили помочь нашей героине с хозяйством, а также привезти еду, фармакологические средства и товары для дачи.

Начали с серьезной подготовки: изучили каталог «Максидома» - компания предоставила свою продукцию для проведения проекта. Присмотрели лопаты, удобрения для огорода. Чтобы привести в порядок сад, выбрали рассаду, секатор, лейки. Смотрели, чтобы весь инвентарь был удобный и легкий, ведь в дальнейшем все эти средства будет использовать Елена Васильевна. Ассортимент магазина действительно огромен, поэтому выбрать подходящий товар, учитывая самые строгие требования, не составило труда.

Фото: Александр Голиков.

Пожилым людям нужно особое питание, при этом далеко не все могут себе позволить самостоятельно выбираться за покупками. «Магнит» предоставил всем участникам проекта большие продуктовые наборы, в каждом из которых есть самое необходимое для обеспечения полноценного и здорового питания. У компании огромный ассортимент на любой вкус, и часть товаров на прилавках - собственного производства. Елена Васильевна от души поблагодарила «Магнит».

Пожилым людям нужны особенные средства, чтобы поддерживать качество жизни и здоровья на высоком уровне. Так, к нам присоединилась компания «Биотэк», которая предоставила витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки и дезсредства. «Биотэк» на регулярной основе оказывает поддержку социально-уязвимым группам населения. Особое внимание компания уделяет домам престарелых, ветеранам и выжившим узникам концлагерей времен Второй мировой войны. Так, на День Победы «Биотэк» предоставил подарки 80 подопечным дома ветеранов войны и труда № 2 на Крестовском острове, где «Комсомолка» проводила большой праздник. После концерта презент получил каждый!

Мы собрали все, что нам пригодится для работы в огороде, привезли подарки. Осталось найти крепкие рабочие руки, ведь всего за один день предстояло выполнить много задач. К нашему проекту присоединились известные петербургские блогеры Алексей Евсин @zimavspb и Руслан Темроков @r_temrokov. Вместе с журналистами «Комсомольской правды» они привезли подарки героине проекта и, несмотря на плохую погоду, весь день проработали в саду.

Блогеры Алексей Евсин и Руслан Темроков за работой. Фото: Александр Голиков.

- Я родился в маленьком городе Зима в Иркутской области. Там практически у каждого жителя был свой огород, поэтому я с детства привык к таким работам - всегда помогал своей бабушке подготовиться к сезону посева и потом собрать урожай. Я хорошо знаю, как тяжело пожилым людям даются такие работы, поэтому решил принять участие в проекте, - делится блогер Алексей Евсин.

Совместными силами удалось справиться с задачами за один день: вскопать и прополоть грядки, помочь с посадкой растений и уборкой в саду. Весь инвентарь, который предоставил нашей команде «Максидом», был успешно опробован в деле. Конечно, вся продукция компании осталась в подарок нашей героине.

- Всегда приятно видеть, как современные компании помогают ветеранам - привозят продукты, медикаменты, технику. Но надо понимать, что некоторым героям войны, блокадникам или просто ветеранам труда часто нужно совсем другое участие - вскопать огород, убрать дом или даже просто пообщаться. Поэтому я принял участие в проекте: для меня приехать на день за город и выполнить небольшие поручения - совсем несложно. Такая помощь очень много значит для героев проекта, - объясняет блогер и предприниматель Руслан Темроков.

Сейчас команда «Комсомольской правды» готовится к следующей поездке в дом к Татьяне Аведян, многодетной матери, на попечении которой ребенок-инвалид. Женщина много лет мечтала о собственной теплице, чтобы выращивать в ней овощи.

Фото: Александр Голиков.

Если вы знаете жителей Ленобласти, которые могут стать героями нашего проекта, напишите об этом в комментариях или на почту редакции spb-info@phkp.ru. Следите за новостями проекта по нашему хэштегу #Родныелюди_КП. Официальные партнеры проекта - компания «Максидом», сеть магазинов «Магнит», компания «Биотэк».

Диана ФЁДОРОВА